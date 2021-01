Man die lessenaar Pelosi meenam en Capitoolbestormer met bizonhoorns opgepakt

De man die tijdens de bestorming van het Capitool het spreekgestoelte van Nancy Pelosi meenam, is opgepakt. De politie had de 36-jarige Adam Christian Johnson al een tijdje in het vizier. Volgens de Tampa Bay Times werd hij vrijdagavond aangehouden in zijn woonplaats Parrish. Ook Jake Angeli, de man met de hoorns, is aangehouden.

De vader van vijf kinderen postte op social media foto’s en filmpjes van de buitgemaakte lessenaar van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ook werden er op de social media-accounts van Johnson, die inmiddels offline gehaald zijn, neerbuigende teksten gevonden over de Black Lives Matter-beweging. Plaatsgenoten van Johnson hadden hem herkend, waarna hij werd opgepakt.

Pick-up met explosieven

Ook werd er vandaag een man gearresteerd die tijdens de bestorming een pick-up met explosieven en wapens in de buurt van het Capitool parkeerde. In het voertuig zaten elf zelfgemaakte bommen en meerdere vuurwapen, die van munitie waren voorzien.

Volgens de openbare aanklagers stond de pick-up urenlang geparkeerd voordat het voertuig werd ontdekt. Toen de politie de man arresteerde, had hij twee vuurwapens bij zich. Dinsdag verschijnt hij voor de rechter.



The guy dressed in fur pelts and a bullet proof vest is the son of a Brooklyn Surpreme Court Judge, whose also a prominent Orthodox figure in Brooklyn and former president of the National Council of Young Israel. https://t.co/rBXuR0KJK5 pic.twitter.com/VdflPWYnD8 — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 7, 2021

Verder maakt de politie nog jacht op onder andere Aaron Mostofsky, de zoon van Brooklyn Supreme Court rechter Shlomo Mostofsky. Hij liep in het Capitool rond in een kostuum van bont en droeg een plastic ME-schild. Ook Jenna Ryan, die met een privéjet naar Washington vloog om te gaan rellen wordt nog gezocht.

Beloning van duizend dollar

Ook zijn er nog veel demonstranten die de politie nog niet op het spoor is. Van deze mensen zijn wel beelden, maar wie het zijn, is nog niet duidelijk. De politie heeft ze op een rij gezet. Voor succesvolle tips looft de politie een beloning uit van duizend dollar. Adam Christian Johnson stond niet op deze lijst.

Sommige relschoppers die herkend zijn, hebben inmiddels hun baan verloren. Navistar, een marketingbedrijf in Maryland, heeft een werknemer ontslagen nadat hij was gefotografeerd met op zijn kleding een badge van het bedrijf, schrijft CNN. Ook een advocaat uit Texas is ontslagen nadat er een video van hem op social media was opgedoken.



