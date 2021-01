Restaurant met Stalin-thema in Moskou gesloten na publieke verontwaardiging

Een restaurant in Moskou heeft een dag na de opening alweer de deuren moeten sluiten vanwege grote verontwaardiging op social media en bij de lokale autoriteiten over het thema van de zaak.

Boven de ingang van het restaurant prijkte namelijk een afbeelding van de omstreden Sovjetleider Josef Stalin en bezoekers kregen hun bestellingen geserveerd door een man die gekleed was in een uniform uit het stalinistisch tijdperk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook hadden de gerechten op de kaart namen die verwezen naar de voormalige Sovjetleiders. „Ik had een social mediahype verwacht, maar ik had niet gedacht dat zo veel tv-stations, verslaggevers en bloggers hier in de rij zouden staan zoals gebeurt voor het Lenin Mausoleum”, zegt eigenaar Stanislav Voltman.

Smakeloos

Het ‘Stalin’-restaurant veroorzaakte veel rumoer op social media en ook de autoriteiten vonden de gekozen branding smakeloos. Stalins heerschappij werd gekenmerkt door massale onderdrukking, werkkampen en honger, maar hij wordt door vele Russen ook geëerd als de leider die het leger van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog weerstond en versloeg.

Volgens eigenaar Voltman was de eerste dag na de opening groot een succes met circa tweehonderd bezoekers en „waren er geen juridische redenen om te stoppen”. Hij voegde er wel aan toe dat de politie hem had opgedragen de afbeelding van Stalin van de gevel van het pand te verwijderen. Daarna besloot hij onder ‘kolossale druk’ van de lokale autoriteiten zijn restaurant te sluiten

Lees ook: Man die lessenaar Pelosi meenam na bestorming Capitool opgepakt