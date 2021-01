Op deze Capitool-bestormers is een klopjacht gaande

De politie houdt een klopjacht op de relschoppers die woensdag het Capitool in Washington bestormden. Er is veel beeldmateriaal, dus de verwachting is dat veel demonstranten kunnen worden opgepakt. Sommigen hebben zelfs al hun baan verloren.

Van de zoon van een rechter tot een vrouw die met een privéjet naar Washington vloog om daar te gaan rellen: de eerste namen van de mensen die woensdag het Capitool bestormden, zijn inmiddels bekend. Maar omdat de politie nog niet iedereen op het spoor heeft, wordt nu de hulp van het publiek ingeschakeld. In een document deelt de politie foto’s van gezochte demonstranten. Voor succesvolle tips, looft de politie een beloning uit van duizend dollar.

Met een privéjet naar Washington

De New York Post meldt dat één van de gezochten Aaron Mostofsky is, de zoon van Brooklyn Supreme Court rechter Shlomo Mostofsky. Aaron liep in het Capitool rond in een kostuum van bont en droeg een plastic ME-schild.



The guy dressed in fur pelts and a bullet proof vest is the son of a Brooklyn Surpreme Court Judge, whose also a prominent Orthodox figure in Brooklyn and former president of the National Council of Young Israel. https://t.co/rBXuR0KJK5 pic.twitter.com/VdflPWYnD8 — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 7, 2021

Ook Jenna Ryan wordt gezocht. De Trump-aanhanger postte verschillende video’s op Facebook waarin is te zien dat ze in een privéjet onderweg is naar Washington om te gaan rellen. Ook Jake Angeli (die met die hoorns), ook wel bekend als de ‘Q Shaman’, was niet moeilijk over het hoofd te zien. En de man die met de katheder van Nancy Pelosi rondliep, is ook al herkend. Het gaat Adam Johnson (36), die bekend staat als een grote drugsverslaafde. Hij is vader van vijf kinderen en fanatiek Trump-aanhanger.

Aanhoudingen

Maar er zijn dus ook nog veel demonstranten onbekend bij de politie. Die heeft deze ‘vermiste personen’ daarom op een rij gezet. Volgens de waarnemend hoofdaanklager van Washington zijn er tot nu toe veertig mensen aangehouden. Michael Sherwin noemt dit „nog maar het begin” van de juridische actie rond de rellen.

Volgens de aanklager komen er snel nog eens vijftien aanklachten bij. Een persoon werd vlakbij het Capitool aangehouden met een militair wapen en een Molotovcocktail. Sherwin zegt dat honderden mensen sociale media aan het doorspitten zijn op zoek naar betrokkenen bij de aanval op het parlementsgebouw.

Daarnaast zijn er uit kantoren van meerdere Congresleden spullen gestolen. Het gaat onder meer om „documenten en elektrische apparaten”. Volgens hem komt daardoor mogelijk de nationale veiligheid in gevaar, omdat er ook geheime documenten lagen. „We moeten nu gaan uitzoeken wat er precies is gestolen en wat voor informatie op die apparaten stond”, zei Sherwin.

Relschoppers ontslagen

Sommige relschoppers zijn inmiddels geïdentificeerd en daardoor hun baan kwijtgeraakt. Navistar, een marketingbedrijf in Maryland, heeft een werknemer ontslagen nadat hij was gefotografeerd met op zijn kleding een badge van het bedrijf, schrijft CNN.

Ook een advocaat uit Texas, Paul Davis, is niet langer werkzaam bij zijn bedrijf nadat er berichten op social media waren gevonden. In een video zei Davis: „We proberen allemaal het Capitool binnen te komen om dit te stoppen.” Het leidde tot ontslag.



Paul Davis, Associate General Counsel, is no longer employed by Goosehead. — Goosehead Insurance (@followgoosehead) January 7, 2021

Ook Rick Saccone, een voormalige staatsvertegenwoordiger van Pennsylvania, deelde op Facebook foto’s van zichzelf buiten het Capitool. De universiteit waar hij werkzaam was, startte direct een onderzoek. Ook dat zorgde ervoor dat hij zijn baan kwijtraakte, meldt CNN.





I see some people are twisting the peaceful protest into something else. Everyone from our group was involved in… Posted by Rick Saccone on Wednesday, January 6, 2021

5 doden

Vanochtend werd bekend dat de bestorming een vijfde slachtoffer heeft geëist: agent Brian D. Sicknick. Hij overleed gisteravond nadat hij gewond was geraakt met de confrontatie met de woedende menigte. Hij werd naar het bureau overgebracht, waar hij ineenzakte. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.

