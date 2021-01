Paus noemt verzet tegen coronavaccin ‘suïcidale ontkenning’

Paus Franciscus noemt in een interview met de Italiaanse tv-zender Canale 5 het verzet tegen het coronavaccin ‘suïcidale ontkenning’. Hij spoort mensen aan om zich te laten vaccineren en zegt dat hij zich volgende week zelf laat inenten tegen het virus.

Franciscus vertelt in het vraaggesprek, dat zondagavond wordt uitgezonden maar waarvan nu al gedeeltes zijn vrijgegeven, dat het vaccineren in het Vaticaan volgende week begint. „Er is een suïcidale ontkenning die ik niet kan verklaren, maar vandaag moeten we ons laten vaccineren”, aldus de paus.



Britse koningin gevaccineerd

De Britse koningin Elizabeth en haar man prins Philip hebben hun eerste coronavaccinatie gekregen. Dat bevestigt Buckingham Palace vandaag. Vorige week wilde het paleis nog niet ingaan op een eventuele inenting van de Queen, omdat het om ‘een privézaak’ ging. Maar Elizabeth wilde zelf graag dat het nieuws over haar prik openbaar gemaakt werd, zodat eventuele onjuistheden en speculaties voorkomen zouden worden.

De 94-jarige koningin en haar 99-jarige echtgenoot volgen met hun vaccinatie het voorbeeld van de Deense koningin Margrethe. Zij werd op Nieuwjaarsdag al geprikt. Eerder deze week maakten ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix bekend dat zij een prik zullen nemen. Wanneer zij dat gaan doen, is nog niet bekend.

