Leontine is en blijft dé ‘grote liefde’ van Marco Borsato

Marco Borsato heeft laten weten dat hij maar één grote liefde heeft, en dat is niemand minder dan zijn ex-vrouw Leontine. Dat vertelde hij gisteravond aan Shownieuws.

Eerder ontstonden er geruchten over de Nederlandstalige artiest en zijn nieuwe, of beter gezegd oude jeugdliefde Denise Boekhoff. De twee hadden in de jaren negentig een relatie van maar liefst acht jaar. Maar daarna gingen ze uit elkaar. Is dit een gevalletje van oude liefde roest niet?

Marco heeft één grote liefde

Volgens Borsato is dat zeker niet het geval. Hij laat weten moe te zijn van al die liefdesgeruchten. Voor de zanger is er maar één grote liefde en dat is zijn ex-vrouw Leontine. Hij voegt eraan toe dat hij écht geen andere liefde heeft en dat ook niet wil.

Marco verdween vorig jaar januari uit de schijnwerpers vanwege zijn gezondheid. Een maand later werd duidelijk dat zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar was gestrand. De zanger had vorig jaar oktober toegegeven dat hij zijn vrouw jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. Sinds de aankondiging van de scheiding gingen er geruchten rond over meer affaires.



Toenadering via Instagram

Na een huwelijk van 23 jaar zou je denken dat er altijd nog iets van liefde tussen de twee zal blijven bestaan. En dat is ook het geval. Marco en Leontine zochten afgelopen december beiden toenadering tot elkaar. Zo stond Leontine stil bij de verjaardag van haar ex-man op 21 december. Ze deelde twee vrolijke stories die gingen over het gehele Borsatogezin. Marco wenste haar op 31 december een liefdevol en gelukkig nieuwjaar. In de post blikte hij terug op het meest „verdrietige jaar” uit zijn leven.

Ongetwijfeld doelt de voormalige coach van The Voice of Holland hier niet alleen op zijn burn-out en de coronacrisis, maar ook op zijn huwelijk die op de klippen liep.

