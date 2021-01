Kater Billy is postbode tijdens lockdown en bezorgt briefjes aan buren

Kater Billy heeft in de lockdown een nieuwe functie gekregen: postbode. In de Londense wijk Hackney bezorgt het diertje briefjes van buurtgenoten bij zijn baasjes Zack en Olga. Ze weten niet van wie de briefjes komen, maar laten Billy ook hun briefjes met antwoord bezorgen.

Zack King (37) vindt het zo leuk dat hij het verhaal uitgebreid op Twitter deelt. Hier zijn de tientallen briefjes te lezen die de buren naar elkaar schrijven.

Het begon allemaal een paar maanden geleden, toen het baasje Olga Shipunova (29) opviel dat er plotseling een briefje aan de halsband van kater Billy zat. Het oranje briefje was opgevouwen, gewikkeld in huishoudfolie en vastgemaakt een ijzeren draadje.

‘We houden van hem’

Op het briefje stond: „Je kat komt ons graag opzoeken als hij buiten is. Hij zit bij de deur te miauwen om binnen te worden gelaten. Het is hilarisch, we houden van hem! We hebben geen idee waar hij vandaan komt. Hoe heet hij? Wij noemen hem Billy. Van je vriendelijke buren.”



A few months ago my girlfriend @ogildy noticed something on Billy's collar – a folded note, wrapped in cling film and attached with a wire tie pic.twitter.com/J8DqRooqa0 — Zack King (@zacharyking) January 2, 2021

Olga besloot terug te schrijven: „We zijn blij dat hij vriendschap sluit met de buren. En zijn naam is Billy! Dat heb je goed geraden. Krab hem maar veel onder zijn kin.”

Billy bezorgde het briefje van Olga weer bij de buurtgenoten en vanaf dat moment werden Olga en de onbekende buur penvrienden. In de maanden daarna schreven ze vaker briefjes naar elkaar, die steeds werden bezorgd door de vierpotige postbode.



But he bounced straight back and was waiting for us with a delivery the very next morning pic.twitter.com/zvgQZHTd42 — Zack King (@zacharyking) January 2, 2021

Zelfgemaakt postzakje

Olga en de buurtgenoot delen van alles met elkaar, zoals recepten, filmtips en hun favoriete podcasts. Olga vertelt aan The Daily Mail dat deze briefjes haar wat licht brengen in dit donkere jaar. „Ik had dit echt niet verwacht. Toen hij voor het eerst thuiskwam met dat briefje dacht ik dat hij een bloempot had gebroken. Ik was aangenaam verrast dat het dit briefje was van een buur. Ik denk dat we een nieuwe vriend hebben gevonden”, aldus Olga.

Billy heeft zelfs een zelfgemaakt postzakje gekregen van de buur, waarin de briefjes kunnen worden vervoerd. Het is een klein hartvormig plastic bakje.



Development 1: the neighbour had sorted him out with a proper mailbag pic.twitter.com/EHksj5Xr2R — Zack King (@zacharyking) January 2, 2021

Olga: „Dit jaar is vrij grimmig geweest en we werken nu vanuit huis. Dus ik denk dat Billy een beetje verrast is door hoe vaak we hier zijn. Het is geweldig steeds om zo’n leuke verrassing te krijgen en ons op deze manier ergens naar uit te laten kijken.”

Mysterie

Zack en Olga weten tot op de dag van vandaag niet wie de buurtgenoot is waarmee ze briefjes uitwisselen. Maar dat vinden ze niet erg. „Het zou leuk zijn om te weten wie het is, maar dat is niet nodig. Het is leuk zoals het is”, zegt Zack.

„Je verliest een beetje van het mysterie. Het is leuk om te weten dat Billy iemand bezoekt die aardig voor hem is. We hadden nooit verwacht dat het tot deze vriendschap zou leiden.” Het koppel zegt dat ze de briefjes zullen blijven uitwisselen zolang ze briefjes terug blijven ontvangen. Ze kijken al uit naar de volgende.



The last few months of 2020 really took their toll on me in a number of ways. I cannot express how grateful I am for my girlfriend Olga, my family and friends, and for little Billy (or should I now call him Jiji? 😽) — Zack King (@zacharyking) January 2, 2021

