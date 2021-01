Afzetten Donald Trump nu mogelijk, Mike Pence breekt met president

Enkele ministers van de Amerikaanse regering bespraken vannacht (Nederlandse tijd) het afzetten van president Donald Trump na de gewelddadige bestorming van het parlementsgebouw door de aanhangers van de president. Vice-president Mike Pence heeft openlijk afstand genomen van de man die hij vier jaar diende. De rechterhand van Melania Trump neemt ontslag.

Dat meldt CNN op basis van een bron binnen de Republikeinse partij. Het kabinet kan een president afzetten onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet als de president niet geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen.

Vooralsnog gaat het om verkennende gesprekken over het al dan niet afzetten van president Trump. Of er genoeg kabinetsleden aanwezig waren en achter een afzettingsprocedure staan, is nog onduidelijk. Volgens de bron van CNN zijn enkele senatoren ingelicht over de gesprekken om Trump uit zijn ambt te zetten.

Pence breekt met Donald Trump

Vice-president Mike Pence heeft de afgelopen nacht publiekelijk met president Donald Trump gebroken, de baas die hij vier jaar heeft gediend. Hij zei dat hij aan de hand van de uitslagen de verkiezingen niet omver kan werpen, een ingrijpende actie die Trump hem vroeg. Pence heeft zijn standpunt volgens CNN in een brief verklaard: „Ik heb geen eenzijdige bevoegdheid om te beslissen over presidentsverkiezingen.” Hij beëindigde zijn schrijven overigens met „So help me God“.



And we will always be grateful for the men and women who stayed at their post to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the People's House. pic.twitter.com/ytErRKnk4O — Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn wel verder gegaan met het vaststellen van de verkiezingsuitslag, maar die is nu vertraagd. Voorzitter van de vergadering Mike Pence zei bij de hervatting: „Aan mensen die onrust hebben gestookt: jullie hebben niet gewonnen. Geweld wint nooit. Vrijheid wint.”

Afzetten eerder ondenkbaar

Trump, die over twee weken het Witte Huis moet verlaten, kan onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet snel worden afgezet door vicepresident Mike Pence en de andere leden van het kabinet. Tot voor kort was dat ondenkbaar, maar inmiddels staan Pence en Trump lijnrecht tegenover elkaar nadat de vicepresident weigerde om het vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Congres te saboteren, zoals Trump van hem vroeg.

De roep om het 25e amendement toe te passen is gisteren steeds luider gaan klinken. Onder anderen oud-ministers en de National Association of Manufacturers, die duizenden grote Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigt, hebben voorgesteld dat Trump onder die procedure uit zijn ambt moet worden gezet.

‘Hij is mentaal niet gezond’

Inmiddels hebben ook leden van de commissie voor juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden bij Pence aangedrongen om Trump zo snel mogelijk uit zijn ambt te zetten. „Zelfs in zijn videoboodschap vanmiddag heeft president Trump getoond dat hij niet mentaal gezond is en niet in staat is om de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 2020 te verwerken en te accepteren”, staat in een verklaring van de commissieleden.

„President Trumps bereidheid om aan te zetten tot geweld en maatschappelijke onrust om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken met geweld, voldoet duidelijk aan deze standaard. Net als zijn recente tweets, die Twitter inmiddels heeft verwijderd, waarin hij zegt dat de verkiezingen zijn ‘gestolen’ en dat de rellen van vandaag ‘de dingen zijn die gebeuren'”.

Rechterhand Melania Trump neemt ontslag

De chef-staf van de Amerikaanse first lady Melania Trump is opgestapt vanwege de bestorming van het Congresgebouw in Washington door aanhangers van president Donald Trump. Grisham was al sinds 2015 betrokken bij Donald Trump. Hij was toen nog presidentskandidaat. Na hun verkiezingsoverwinning werd ze vicewoordvoerder van de president onder Sean Spicer. In 2017 ging ze werken voor Melania Trump, in 2019 werd ze de belangrijkste woordvoerder van de president. In april vorig jaar werd ze opzij gezet en vervangen door de huidige woordvoerder van de president, Kayleigh McEnany. Grisham werd toen chef-staf voor de vrouw van Trump.

Meerdere medewerkers van het Witte Huis zijn opgestapt na de bestorming van het parlementsgebouw in Washington. Ingewijden zeggen dat de plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump Matt Pottinger is vertrokken. Pottinger zou onthutst zijn geweest over de aanval op het Capitool en de wijze waarop Trump betogers aanmoedigde, zeggen bronnen. Ook de baas van Pottinger, nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien, overwoog naar verluidt op te stappen. Hij zou op andere gedachten zijn gebracht.

