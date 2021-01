Artiesten voor inauguratie Joe Biden in de rij, terwijl Trump moest schrapen

Dat Amerika over twee dagen een nieuwe president heeft, is een feit. Woensdag vindt namelijk de inauguratie van Joe Biden plaats. Veel beroemde artiesten zijn hier blij mee. Dat blijkt uit de hoeveelheid muzikanten die in de rij staan om voor de nieuwe president op te treden. Niemand minder dan Lady Gaga zal op die dag het volkslied verzorgen.

Biden lijkt in tegenstelling tot Trump toch dé publieksfavoriet te zijn. Trump moest vier jaar geleden voor zijn inauguratie met man en macht artiesten zoeken die bereid waren om voor hem op te treden. Uiteindelijk wist hij Lee Greenwood, Toby Keith, en 3 Doors Down bij elkaar te schrapen.

Lady Gaga voor president Joe Biden

Het is geen geheim dat popster Lady Gaga groot fan is van de toekomstige president Joe Biden. Op Instagram plaatste ze namelijk meerdere malen foto’s met een Democraten-badge. Ze was zelfs te gast bij één van de bijeenkomsten van Biden en Pamela Harris. Ook Jennifer Lopez zal op de dag van de inauguratie een optreden geven aan de westkant van het beroemde Capitool.



John Legend, Justin Timberlake en meer

Ook zangers John Legend, Bruce Springsteen, Ant Clemons en de band Foo Fighters zijn aan de line-up toegevoegd. Eerder werd bekend dat Justin Timberlake, Jon Bon Jovi en zangeres Demi Lovato ook zullen optreden op de dag van de inauguratie van Joe Biden.



Joe Biden ziet de inauguratie als „het begin van een nieuwe nationale reis, één die de ziel van Amerika herstelt en Amerikanen samenbrengt”, meldt de NOS.

Toch nog een laatste salut voor Trump

President Donald Trump vertrekt ’s ochtends op de dag van de inhuldiging uit de hoofdstad Washington. Hij is dus niet aanwezig bij de inauguratie van Joe Biden. Hoewel de aanwezigheid van oud-presidenten bij de plechtigheid een traditie is, trekt Trump zijn eigen plan. Hij zou een afscheidsevenement hebben gepland op een luchtmachtbasis even buiten Washington.

