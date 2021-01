Avondklok of niet, wij blijven uw pakketjes gewoon bezorgen, zegt DHL

Loop je door een willekeurige straat dan is de kans groot dat je minimaal een pakketbezorger met de handen vol dozen en zakken in allerlei maten uit zijn of haar busje ziet stappen. Sinds corona wordt meer online besteld dan ooit, en daar verandert een eventuele avondklok helemaal niets aan, belooft DHL.

Pakketbezorger DHL gaat ervan uit tijdens een avondklok nog steeds te kunnen bezorgen, omdat de sector volgens het bedrijf cruciaal is en dus uitgezonderd zou moeten zijn van de avondklok. „We gaan er vooralsnog vanuit dat een avondklok geen directe impact heeft op onze activiteiten”, laat een woordvoerder van DHL desgevraagd weten.

