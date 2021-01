Deze presidenten weigerden net als Trump de inauguratie van hun opvolger

Amerikaanse president Donald Trump liet eerder weten de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden niet bij te wonen. Hiermee breekt Trump de traditie, want in Amerika is het gebruikelijk dat de vertrekkende president de aankomende president ontvangt. Trump is echter niet de eerste vertrekkende president die de inauguratie van zijn opvolger niet bijwoont, drie andere voormalig presidenten deden namelijk hetzelfde.

De laatste keer dat een president zijn opvolger niet verwelkomde was in 1869. De aankomende president Ulysses S. Grant weigerde een rijtuig te delen met zijn voorganger, president Andrew Johnson. Johnson besloot daarop om achter te blijven in het Witte Huis en niet mee te gaan naar de inauguratie.

Strijd

Een andere president die de ceremonie van zijn opvolger ook niet bijwoonde was president John Quincy Adams. In 1829 streed Quincy Adams met Andrew Jackson om voor de tweede keer president te worden. Quincy Adams verloor echter, maar probeerde Jackson wel zo warm mogelijk te ontvangen. Zo bood hij Jackson het Witte Huis aan om gebruik van te maken voor de inauguratie. Jackson sloeg het voorstel echter af met als gevolg dat Quincy Adams de avond voor de inauguratie het Witte Huis verliet en niet meer terugkeerde.

De eerste president die besloot de inauguratie van zijn voorganger niet bij te wonen was John Adams. Adams was in gevecht met zijn vicepresident Thomas Jefferson voor een tweede termijn als president. Het stemmen ging toen nog heel anders. Men stemde namelijk niet op één iemand, maar op twee mensen. Degene met de meeste stemmen zou president worden en degene die daarna de meeste stemmen had gekregen werd vicepresident.

Dat jaar leverde een gelijke stand op tussen Jefferson en zijn running mate Aaron Burr. Het Huis van Afgevaardigden moest daardoor de uiteindelijke beslissing nemen. De relatie tussen Jefferson en Adams was goed en Jefferson was aan het dineren met de familie Adams toen hij president Adams vroeg om zich te bemoeien met de presidentsverkiezingen.

Adams weigerde, maar uiteindelijk werd Jefferson toch verkozen tot president. Op de dag van de inauguratie verliet Adams om vier uur ’s nachts het Witte Huis. Ook hij woonde de inauguratie van zijn opvolger dus niet bij.

„Een van de weinige dingen waar we het over eens zijn”

Nu president Donald Trump ook heeft laten weten de inauguratie van zijn opvolger, Joe Biden, op 20 januari niet bij te wonen, is hij nummer vier in het rijtje. Zijn vicepresident Mike Pence zal echter wel aanwezig zijn. Biden gaf later een reactie op het afwezig zijn van Trump. Hij stelde ‘dat de beslissing van Trump om niet bij de inauguratie aanwezig te zijn een van de weinige dingen is waar hij en ik het ooit over eens zijn geweest’.

Drie andere voormalige presidenten hebben tot nu toe aangegeven wel bij de inauguratie van Biden aanwezig te zullen zijn. Bill Clinton, Barack Obama en George W. Bush zullen samen met hun vrouwen de ceremonie bijwonen.

