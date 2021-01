#182 ‘Ik vreet mezelf op van jaloezie’

Maud heeft een wilde oudejaarsavond gehad. Op nieuwjaarsdag is ze wakker geworden in één bed met Tommy, Joris en nog een meisje genaamd Liya. Later hoort ze dat Tommy en zij die avond seks hebben gehad terwijl Joris in hetzelfde bed bezig was met Liya. Volgens Joris stelt het allemaal niet zoveel voor en moet Maud gewoon lekker genieten. Joris is de rest van de week erg afwezig en Maud heeft vooral veel contact met Tommy, maar heeft nog steeds geen keuze kunnen maken. Om het allemaal nog even erger te maken krijgt ze een paar dagen later ook een appje van Liya. „Ik heb corona…”

Pff, Liya heeft corona. We hebben samen in een bed geslapen, gezoend, dus ja de kans is groot dat ik het ook heb. Maar ik heb verder 0,0 klachten. Ja, ik ben moe, maar ik kan me eigenlijk geen moment herinneren dat ik niet moe ben. Ik bel Tommy, Jessie, en Joris, maar alledrie nemen ze niet op. Typisch. Ik besluit mijn moeder maar om advies te vragen, ik heb haar ook al een paar dagen niet gesproken, dus een belletje kan geen kwaad.

Op advies van mijn moeder heb ik toch maar een afspraak gefikst. Ik kon de volgende dag nog terecht voor een test. Na die test ben ik alleen maar zenuwachtiger geworden, want wat nou als ik corona heb. In de tussentijd heb ik lamlendig op de bank gehangen. Een beetje bellen met Rochella, te veel tijd spenderen op social media en appen met Joris. Hij had ook klachten dus hij heeft meteen een sneltest gedaan en die bleek positief. Daarna heb ik niets meer van hem gehoord. Of nou ja, hij heeft me wel eerst een dag lang alleen maar sexy foto’s zitten sturen via Instagram, maar als ik hem probeerde te bellen dan nam hij niet op. Die jongen is zo wispelturig en daar kan ik dus helemaal niet tegen.

Ondertussen zag ik ook nog eens dat hij met ‘hartjes ogen’ onder Liya’s foto heeft gereageerd en mijn foto kreeg niet eens een like! Ik weet dat het totaal kansloos is om me druk te maken over likes en reacties op Instagram, maar in die tussentijd dat ik me zat druk te maken over een corona-uitslag is het een prima afleiding. En aan de andere kant, die twee hebben niet voor niks seks gehad. De fysieke klik is er en wie weet zitten ze nu wel gezellig samen in quarantaine. Ik vreet mezelf op van jaloezie en besluit maar om de keuken eens grondig te gaan opruimen.

Terwijl ik druk bezig was met de afwas, kreeg ik een smsje! Het is de uitslag van mijn test en die was negatief! Thank God! Geen corona en ik hoef niet in quarantaine. Die negatieve uitslag is trouwens wel typerend voor de rest van het jaar, want tot nu toe is alles nog steeds een zooitje.

Ook Tommy houdt zich namelijk al dagen afzijdig en dat zit me niet echt lekker. Volgens Rochella is dit alleen maar tactiek. „Tommy is hartstikke gek op jou, hij doet nu gewoon stoer. Maar als het je echt zo dwars zit, dan ga je toch gewoon bij hem langs? Je kan niet eeuwig in een halve relatie blijven zitten, Maud.” Rochelle heeft hartstikke gelijk, maar dit zijn niet precies de woorden die ik wil horen.

Het enige wat nog een beetje goed gaat is mijn studie. Ik moet zeggen dat ik eindelijk een focus heb gevonden en dat thuis studeren gaat best goed. Afgelopen weekend ben ik weer eens naar mijn vader gegaan en hij is net een verliefde puber. Hij heeft het zelfs al over samenwonen met Patricia! „We zaten eraan te denken om een grote verbouwing te starten, zodat we van onze beide huizen een groot huis kunnen maken”, zei hij. Ik moet zeggen dat ik nog niet heel wild word van zijn plannen, maar ik ben blij dat hij in ieder geval gelukkig is en van zijn alcoholprobleem af is. Hij heeft al weken niet gedronken en het lijkt ook wel alsof hij wat kilo’s kwijt is.

De dagen bij mijn vader hebben me goed gedaan. Ik heb veel nagedacht, maar mijn liefdesleven voelt nog steeds als een groot dilemma. Verder kreeg ik nog een berichtje van Liya; ze heeft zo’n geweldig leuke avond met me gehad. Of ik zin heb om nog een keer met haar af te spreken. Volgens Rochella heeft ze een oogje op mij, maar volgens mij heeft ze juist gevoelens voor Joris. Het zit me niet lekker en ik besluit haar gewoon even te negeren.

Blue Monday kon niet slechter beginnen, want ik word wakker met een printsceen en een spraakmemo van Jessie. Lang verhaal kort: het komt erop neer dat ik Joris steeds minder vertrouw. Jessie heeft de hele avond met een vriendin lopen Tinderen. Die vriendin van haar was Joris tegengekomen op Tinder. Jessie had nog gezegd: oh die kun je wel liken, want hij is toch al bezet. Nou niet dus, want als het aan die eikel ligt gaat hij gewoon lekker verder met daten. Jessie stuurde een printscreen van het gesprek en daar stond: ‘Hey knapperd, ik wil je wel beter leren kennen. Zin om snel een wijntje te doen?’.

Waar the f*ck is Joris nu eigenlijk mee bezig?