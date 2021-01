‘Huisarrest’ voor Fransen: niemand na 18.00 uur nog naar buiten

In de strijd tegen het coronavirus is in Frankrijk zaterdag klokslag 18.00 uur een strenge avondklok ingegaan. De komende twee weken moeten de inwoners steeds tussen 18.00 uur en 06.00 uur binnenblijven. Alleen mensen die van of naar hun werk reizen en ouders die hun kinderen brengen of halen van school en kinderdagverblijf mogen de straat op.

De uitgebreide avondklok was al in een kwart van het land van kracht. In het overige deel van Frankrijk mochten mensen nog tot 20.00 uur buiten zijn. Maar premier Jean Castex kondigde de maatregel eerder deze week voor het hele land af. De vervroegde avondklok moet onder andere voorkomen dat mensen nog samen gaan borrelen voor het eten.

Het aantal coronabesmettingen in Frankrijk wil maar niet dalen, waardoor de druk op de ziekenhuizen nog altijd groot is. Inmiddels telt het land 70.000 coronadoden.

Traangas

Eerder vandaag werd in een aantal steden in Frankrijk, waaronder Parijs, Nantes en Lille, nog gedemonstreerd tegen een omstreden veiligheidswet. De betogers zijn bang dat de wet een aantasting is van rechten en vrijheden. „Politie zonder controle, bevolking onder controle” was één van de leuzen. Op sommige plekken sloten ook critici van de strenge coronamaatregelen zich aan bij de demonstraties.

Er wordt al maanden regelmatig geprotesteerd tegen de nieuwe wet. Daarbij kwam het ook tot ongeregeldheden. Vandaag werden agenten in Lille bekogeld met sneeuwballen. De politie reageerde met traangas.



