Protesten Frankrijk gaan onverminderd door: meer dan 60 gewonden

Bij talrijke betogingen tegen een nieuwe wet voor ‘algemene veiligheid’ en tegen politiegeweld zijn in Frankrijk zaterdag meer dan zestig politieagenten gewond geraakt. Hoeveel gewonden er onder de demonstranten zijn, is nog onbekend. Ruim tachtig mensen zijn tijdens de protesten en ongeregeldheden gearresteerd.

Fransen demonstreren tegen de nieuwe veiligheidswet en tegen politiegeweld. Volgens hen is die wet slechts een nieuwe manier om de persvrijheid aan banden te leggen. Een deel van de mensen die de straat op zijn gegaan, zijn dan ook journalisten en studenten journalistiek.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 133.000 mensen de straat op gegaan om te betogen, van wie circa 46.000 in de hoofdstad. De organisatoren spreken van een half miljoen betogers, van wie 200.000 in Parijs.

Clashes in France as the first phase of a deeply authoritarian new law is passed in the lower courts. The law will make it illegal for citizens to film police at certain times and give the police the power to decide on a whim who is and isn't a reporter. pic.twitter.com/mN4XRLVdU3

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) November 28, 2020