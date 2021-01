Frankrijk vervroegt avondklok in delen van het land naar 18.00 uur

Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De avondklok gaat in delen van het land vanaf morgen al om 18.00 uur in, maakte een regeringswoordvoerder bekend. Die noodmaatregel was daar voorheen van kracht van 20.00 uur tot 06.00 uur.

Fransen mogen hun huis na het ingaan van de avondklok alleen verlaten als ze een geldige reden hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een doktersafspraak of het uitlaten van de hond. De avondklok wordt vervroegd in vijftien departementen. Het gaat om Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennen, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort, Moselle, Nièvre en Saône-et-Loire.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran had eind december al aangekondigd dat de avondklok aangescherpt zou worden in zwaar getroffen gebieden. Daar stijgt het aantal coronabesmettingen te snel.

Illegaal feest eindigt in geweld

2500 feestgangers in Frankrijk hielden zich in ieder geval niet aan de avondklok, in welke vorm dan ook. Zij bezochten namelijk een illegaal feest in het noordwesten van het land, tijdens de jaarwisseling. Agenten kwamen ter plaatse en wilden het feest afbreken. De feestgangers keerden zich toen tegen de politie, ze gooiden met flessen en een politiewagen werd in brand gezet. Drie agenten raakten gewond.



Het technofeest vond plaats in Lieuron, ten zuiden van Rennes in de regio Bretagne. Lokale gendarmes probeerden „deze gebeurtenis te voorkomen, maar werden geconfronteerd met felle vijandigheid van veel feestgangers”, meldden de autoriteiten. De politie wist het feest niet stil te leggen en vandaag waren nog altijd feestgangers aanwezig in het gebied, dat is afgesloten.

Op het moment zijn grote bijeenkomsten verboden in Frankrijk, net zoals in veel andere landen. Er geldt ook een avondklok vanaf 20.00 uur, die dus in sommige delen wordt vervroegd naar 18.00 uur. Autoriteiten vrezen dat dit feest zal leiden tot een corona-uitbraak. Op sociale media gaan beelden rond van het feest.



Bezoekers uit het buitenland

De bezoekers van het feest kwamen niet alleen uit heel Frankrijk, sommigen waren zelfs vanuit het buitenland afgereisd naar het lege pakhuis. In het gebied stonden auto’s geparkeerd met nummerborden uit heel Frankrijk. Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld naar het illegale feest.

In de zuidelijke stad Marseille maakte de politie een einde aan een illegaal feest met ongeveer 300 bezoekers. Meer dan 150 personen kregen een waarschuwing en de drie vermoedelijke organisatoren zijn gearresteerd. Ook dat feest eindigde in geweld. Tijdens de jaarwisseling waren in heel Frankrijk 132.000 politieagenten op de been.

