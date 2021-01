#vlokdown: Nederland kleurt wit, waarschuwing voor ‘verraderlijke’ gladheid

Voor een witte kerst is het te laat, maar voor de liefhebber valt er toch nog sneeuwpret te halen. In een groot deel van Nederland valt vanavond sneeuw, maar pas op als je de weg nog op gaat.

In een groot deel van het land heeft de sneeuw het landschap inmiddels wit gekleurd. De eerste sneeuw viel aan de westkust. Daarna trokken de buien naar het oosten van het land. Lokaal kan er zelfs zo’n 5 centimeter vallen.

Verraderlijke gladheid

Ruim 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers van Rijkswaterstaat staan paraat. Op sommige plaatsen in het land werd vanmorgen al preventief gestrooid. Aan het einde van de middag was er al ruim 4 miljoen kilo zou gestrooid.

Rijkswaterstaat roept mensen op om de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden voor ze de weg op gaan en Weerplaza waarschuwt voor verraderlijke gladheid op de wegen door bevriezing van het natte wegdek.

Het KNMI geeft heeft code geel afgegeven. In het westen van het land zal de gladheid in de nacht al snel afnemen, maar in het oosten kan het nog zeker tot morgenochtend glad blijven.

#vlokdown

Maar de sneeuw levert ook mooie plaatjes op. Onder de hashtag #vlokdown delen mensen op social media hun foto’s van het ondergesneeuwde landschap.



