Pardon? Trump geeft op het presidentsnippertje nog maar liefst 73 mensen gratie

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, een president in z’n laatste uurtjes ook. In de vorm van gratie verlenen, en veel ook, waaronder fanaticus Steven Bannon Lil Wayne. ‘Pardon me?’ gaat nu rond op social media.

De Amerikaanse president Donald Trump verleent 73 mensen gratie. Het gaat onder meer om zijn voormalige topadviseur Steve Bannon en rappers Lil Wayne en Kodak Black. Ook krijgen 70 mensen strafvermindering, maakte het Witte Huis bekend.



Pardon Me! Donald Trump has pardoned Lil Wayne, Kodak Black & Kwame Kilpatrick pic.twitter.com/hFabXSnQ6z — T.U.T (@theseurbantimes) January 20, 2021

Trump: absoluut recht gratie

Trump en zijn kinderen staan niet op de lijst van mensen waarvan de straf, soms op voorhand, wordt kwijtgescholden. De president heeft eerder wel gezegd dat hij „absoluut het recht heeft” om zichzelf gratie te verlenen. Dat leidde tot speculatie dat hij dat ook zou proberen om het lastiger te maken hem in de toekomst te vervolgen.



Donald Trump pardons Steve Bannon amid last acts of presidency https://t.co/KhiP9LubBH — The Guardian (@guardian) January 20, 2021

Oud-topadviseur Bannon (67) valt wel in genade. Hij hielp Trump als adviseur tijdens de verkiezingscampagne van 2016 richting de winst en was daarna werkzaam in het Witte Huis. Bannon wordt verdacht van gesjoemel met geld dat was gedoneerd om een muur te bouwen aan de grens met Mexico. Hij is nog niet veroordeeld.

Rappers



Ook de rappers Lil Wayne (38) en Kodak Black krijgen gratie, iets wat op social media al wel in de lijn der gratieverwachting lag. Lil Wayne werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. Hem hing een celstraf van 10 jaar boven het hoofd.



lil wayne being forced to perform at mar a lago after trump pardons him pic.twitter.com/PkZgqdxhiv — matt blum (@matthewfblum) January 18, 2021

Kodak Black (23) moest eveneens vanwege wapenbezit een celstraf uitzitten. Hij werd tot bijna 4 jaar cel veroordeeld en beleefde vannacht z’n Kodak-momentje.



kodak black after getting pardoned by trump pic.twitter.com/F1bg4di72E — jay (@DaConvertibIe) January 20, 2021

Een andere opvallende naam op de lijst is die van oud-burgemeester van Detroit Kwame Kilpatrick (50). De Democraat uit Michigan, die ooit gezien werd als een opkomend talent binnen zijn partij, zat een celstraf van 28 jaar uit voor fraude en afpersing.

Trump verleent ook gratie aan Elliott Broidy, een durfkapitalist, Republikeinse fondsenwerver en voormalige donor van Trumps campagne. Broidy was veroordeeld voor corruptie en omkoping. Mensen reageren vol verbazing. „Extreem schimmig.”



Trump just pardoned Elliott Broidy, who'd tripped ass-backward into siccing the FBI on himself. Extremely swampy! https://t.co/xYpCT7JP9p — Clara Jeffery (@ClaraJeffery) January 20, 2021

Lees ook: Wat kan worden verwacht bij inauguratie Joe Biden? In elk geval 25.000 soldaten (!)

Veel Amerikanen vroegen zich de afgelopen maanden af of Trump Ghislaine Maxwell, ronseldame van Jeffrey Eppstein, ook gratie zou verlenen, maar dat lijkt (nog) niet te zijn gebeurd. Al schijnen er ook ‘secret pardons’ te bestaan.



He can do secret pardons.

The Media has not reported that fact. — Mcgillicuddy (@goodgolly247) January 20, 2021



