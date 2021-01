Inauguratie Joe Biden: Gaga bidt voor vredig verloop, JLo is zenuwachtig

Vanmiddag (Nederlandse tijd) is het zover: dan wordt Joe Biden officieel de president van de Verenigde Staten. Tijdens zijn inauguratie treden meerdere artiesten op, waaronder ook Lady Gaga en Jennifer Lopez.

Lady Gaga was gisteren in Washington D.C., de hoofdstad van Amerika en het toneel voor de inauguratie, om te repeteren voor het evenement. Ze deelde op Twitter een foto met haar wens vanuit het Capitool.

„Ik bid dat morgen een dag van vrede wordt voor alle Amerikanen”, schreef ze bij het kiekje. „Een dag van liefde, niet van haat. Een dag van acceptatie, niet van angst”, hoopt ze. Maar ook: „Een dag waarop we dromen over een gelukkige toekomst voor ons land. Een droom zonder geweld, een droom die vrede biedt voor onze zielen. Liefs uit het Capitool.”

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0

— Lady Gaga (@ladygaga) January 19, 2021