Meer dan 10 miljoen Amerikanen ingeënt, Nederland moddert aan

Meer dan tien miljoen Amerikanen hebben de eerste dosis van het coronavaccin toegediend gekregen. In Nederland gaat het wat minder vlot: er zijn logistieke problemen.

Ondanks het aantal inentingen loopt het aantal coronabesmettingen nog altijd op in de Verenigde staten. Eergisteren werd er nog een recordaantal doden in één etmaal gemeld.

Strenge regels inenten

Gisteren werd ‘grens’ van 10,2 miljoen inentingen gepasseerd, meldde het Amerikaans centrum voor ziektepreventie CDC. Dat kwam een dag nadat het vaccinatiebeleid werd gewijzigd: eerst waren er strenge regels die ervoor zorgden dat zorgmedewerkers voorrang kregen. Dat bleek de campagne te vertragen. Nu komt iedereen boven de 65 jaar in aanmerking voor een vaccin.

Het Covid Tracking Project meldde gisteren dat er in de laatste 24 uur maar liefst 219.090 nieuwe coronabesmettingen in de VS zijn vastgesteld. Er overleden in die etmaal zeker 4022 mensen en er liggen nog altijd 130.383 coronapatiënten in de Amerikaanse ziekenhuizen. Er zijn tot nu toe meer dan 23 miljoen besmettingen vastgesteld en bijna 385.000 coronadoden gevallen.

Puzzel

Ondertussen is de logistiek in Nederland een groot probleem. Zowel het Pfizer- als het Moderna-vaccin zijn „moeilijk in het vervoer”. Mede daarom kan deze week nog niet direct worden begonnen met de uitrol van de vaccins. „Het is een puzzel”, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Moderna leverde maandag de eerste partij van zo’n 13.000 doses af in Oss. Op 25 januari volgt een tweede lading. Het vervoer van het vaccin moet met koelwagens, op een temperatuur van -20 graden. Het vaccin is dertig dagen houdbaar bij koelkasttemperatuur, maar volgens de voorschriften mag het bij die temperatuur maar één keer worden vervoerd. „We kunnen niet aan die voorschriften gaan morrelen.”

Coronavaccin in de koelkast

Bij het Pfizer-vaccin ligt dat nog lastiger: dat moet voor langdurige opslag bij meer dan -70 graden worden bewaard. Het is daarna wel vijf dagen houdbaar op koelkasttemperatuur. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei gisteren in de Tweede Kamer dat het tempo van het vaccineren omhoog moet. „We moeten zo snel mogelijk vaccineren, geen vaccins ongebruikt laten liggen. Er moet versnelling op komen.”

Tot en met zondag zijn er in de ziekenhuizen 31.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd. Het inenten begon woensdag. Deze week wordt er tot en met vrijdag gewerkt om de laatste medewerkers in te enten.

Volgende week worden 15.000 bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd.

