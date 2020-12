Grote woede Australiërs om feestende backpackers tijdens corona-uitbraak

In Australië zijn er op dit moment veel backpackers, maar die houden zich niet allemaal aan de coronamaatregelen. De Australische minister van Immigratie zegt dat de backpackers die betrapt worden op het negeren van de maatregelen, het land kunnen worden uitgezet.

De regel geldt ook voor andere vakantiegangers, meldt De Telegraaf.

Minister Alex Hawke schrok op eerste kerstdag van beelden van Bronte Beach in Sydney. Op social media verschenen video’s van een bijeenkomst met hordes jonge feestvierders, die zongen, dansten en alcohol dronken. Het leek net alsof corona niet bestond. Bovendien droeg niemand een mondkapje.

Ooggetuigen zeggen dat veel van de aanwezigen jongeren van Britse komaf waren. Sydney vecht, na maanden van geen lokale gevallen, tegen een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Een week voor Kerstmis sloeg het virus weer toe, waardoor er beperkingen in de stad kwamen. Zo is de stad bijvoorbeeld afgesloten van het zwaarder getroffen noorden.

„Als iemand de openbare veiligheid of de gezondheid bedreigt, kan zijn visum worden geannuleerd en ingetrokken”, vertelt Hawke op de radio in Sydney. De premier vervolgt op Twitter: „Bezoekers moeten zich realiseren dat het negeren van de maatregelen, de gezondheid en veiligheid van anderen in gevaar brengt. Het bedreigt hun visumstatus en verblijf in Australië.”

Visitors to this country should be aware that disobeying public health orders during the pandemic jeopardises the health and safety of others, and may threaten their visa status and end their stay in Australia. https://t.co/W0bdDhMStb

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) December 28, 2020