167 nitraten gevonden in slaapkamer 14-jarige jongen

We komen steeds dichterbij de jaarwisseling en de politie blijft vuurwerk aantreffen op plekken waar het niet zou moeten zijn. Op de slaapkamer van een 14-jarige jongen, bijvoorbeeld. Daar, in Uitgeest (Noord-Holland), trof de politie gisteravond 167 nitraten aan.

De politie vond ook een 3-inch shell. Agenten kwamen rond 22.00 uur terecht bij een woning aan de Populierenlaan, na onderzoek naar het afsteken van vuurwerk in de buurt. Vandaag meldt de politie dat zij, met toestemming van de ouders, nog dezelfde avond de slaapkamer van de jongen doorzochten. Hij was op dat moment zelf niet thuis.

Inmiddels is hij als verdachte aangemerkt. Volgens de politie is sprake van een „levensgevaarlijke combinatie voor zowel bewoners en omwonenden”.

Ook in de garage werd vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beroofd

Nog meer jonge vuurwerkklanten: vier jongeren zijn beroofd door twee leeftijdsgenoten terwijl ze dachten illegaal vuurwerk te gaan kopen. Dat gebeurde in de Amersfoortse wijk Vathorst. Er zijn twee jongens aangehouden, van 13 en 14 jaar oud.

Kort voor kerst hield de politie de tieners aan. De overvallen vonden al eerder plaats: op 19 en 20 november en op 4 december. Slachtoffers daarvan zijn twee jongeren van 13 en twee van 14 jaar oud.

De vuurwerkdeals werden opgezet via Instagram. De verkopers hadden een advertentie gemaakt over het verkopen van illegaal vuurwerk. Toen de kopers eenmaal ter plekke waren werd de kopers hun geld afhandig gemaakt, zonder dat ze daar dus illegaal knalwerk voor terugkregen.

Vuurwerk inleveren

Mocht je nog wat hebben liggen: vandaag is de laatste dag dat je nog je vuurwerk kan inleveren in Den Haag. Daarmee sluit de inzamelactie van de vier grote gemeenten. Ook vuurwerk dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod van dit jaar kon worden ingeleverd.

In Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag kon tot 25 kilo vuurwerk per persoon worden ingeleverd, zonder daar een boete en strafblad voor te krijgen. Er werd in totaal 598 kilo vuurwerk ingezameld bij de eerste drie gemeenten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Woon je verderop in Amstelveen, in Uithoorn, Diemen, Aalsmeer en Ouder-Amstel en zelfs Hoofddorp ? Dan kun je zondag 27 december je vuurwerk inleveren in Uithoorn! Locatie & tijdstip > https://t.co/Gezts71hZ0 pic.twitter.com/JRwTKNVP80 — Lisa (@LNevesGoncalves) December 24, 2020

Het is dit jaar verboden om vuurwerk te verkopen, te bezitten én af te steken. Daarmee hopen gemeenten het aantal gewonden tijdens de jaarwisseling te beperken. Dat moet in coronatijd extra druk op de zorg voorkomen.

Ook verschillende kleinere gemeenten organiseerden een inzamelactie voor vuurwerk. Zo werd in Alkmaar ruim 250 kilo opgehaald in vier dagen tijd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De eerste klanten waren ouders die het vuurwerk van hun 22-jarige zoon in kwamen leveren. Het legale spul lag in de schuur. Het illegale spul, waaronder cobra’s en mortieren, lagen in zijn kamer. De jongen weet niet dat zijn ouders zijn vuurwerk inleveren. — Sander K. (@sanderknura) December 28, 2020

Lees ook: Aardbeving in Kroatië: ‘Veel gewonden, de schade is groot’