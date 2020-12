Aantal nieuwe coronagevallen blijft gelijk, wel fors meer sterfgevallen en opnames

In de afgelopen 24 uur zijn er 7561 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is vrijwel gelijk aan gisteren, toen het instituut 7438 gevallen meldde. Op zaterdag en zondag kwamen er ruim 9000 positieve tests bij en in de dagen ervoor meer dan 10.000.

Of de daling door de kerstdagen of door de lockdown komt, kan het RIVM nog niet zeggen.

Forse stijging sterfgevallen en opnames

Qua aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames gaat het echter niet zo goed. Er zijn 171 mensen overleden aan het coronavirus in de afgelopen 24 uur. Dat is het hoogste aantal binnen een dag sinds half april.

Zoals altijd wil dit cijfers niet zeggen dat deze mensen ook echt in de afgelopen 24 uur zijn overleden, cijfers komen soms met vertraging binnen. Onder de sterfgevallendie de afgelopen 24 uur zijn gemeld, zijn dertien mensen uit Apeldoorn, het hoogste aantal van het land.

En dan de ziekenhuisopnames: er liggen nu meer mensen in het ziekenhuis dan tijdens de piek van de tweede golf, in november. Ook het aantal extra opgenomen coronapatiënten steeg fors, met 178. Dat is de grootste stijging binnen een etmaal sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2751 coronapatiënten. Daarmee zitten de ziekenhuizen dus boven de piek van de tweede golf. Begin november waren 2653 patiënten opgenomen. Het LCPS verwacht „dat de huidige sterke stijging ook in de komende dagen doorzet”.

Ook weekdaling

Ook over de hele week gezien is er een daling op te merken als het gaat om het aantal besmettingen. Deze week zijn er namelijk 67.388 nieuwe gevallen gemeld. Vorige week kreeg het RIVM 82.340 meldingen. Dat komt neer op een daling van bijna 12 procent.

Het RIVM weet nog niet zeker waar de daling aan toe te schrijven is. Het kan een gevolg zijn van de lockdown die twee weken geleden inging. „Maar ook is het mogelijk dat de feestdagen effect hebben gehad op het testgedrag van mensen”, meldt het instituut. „Als mensen zich minder vaak hebben laten testen bij klachten dan zou de lichte daling van het aantal gemelde besmettingen ook voor een deel daardoor te verklaren zijn.”

In de afgelopen week zijn minder mensen getest. Bijna 439.000 mensen lieten zich testen. In de week ervoor ging het om bijna 480.000 mensen. Die tests leverden ook minder coronagevallen op, het percentage positieve tests daalde van 13,7 naar 13,0.

