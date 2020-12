Toeriste in Australië restaurant uitgezet vanwege ‘ongepaste’ outfit

Een Italiaanse toeriste in Australië was onlangs niet al te blij met het personeel in een restaurant aan het strand. Zij vroegen haar namelijk het restaurant te verlaten, omdat ze volgens hen een ‘ongepaste’ outfit droeg. De vrouw wist niet wat haar overkwam: „Hoe kan je iemand naar buiten gooien voor zoiets stoms?”

Martina Corradi en haar vriend waren in Bondi, een kustplaatsje dichtbij Sydney. Het stel besloot een hapje te eten bij een restaurantje dichtbij het strand. Maar toen kwam opeens een serveerster naar hen toe, volgens haar was de outfit van Martina ongepast. Waarom de outfit volgens de serveerster zo ongepast was, kon Martina niet bedenken. Ze had immers gewoon een witte broek en een grijs topje aan. Hieronder is de ‘ongepaste’ kledij te zien:

‘Gênant en beledigend’

Achteraf trok de vrouw naar Facebook, om het hele gebeuren aan te kaarten. Dat deed ze op de Facebookpagina Bondi Local Loop: „Ik zou graag jullie mening hierover weten”, begint Martina in haar post. „Het was erg gênant en ik vond het beledigend. Ik weet het niet, misschien ben ik gek. Maar kom op, zeker nu in coronatijden, terwijl alle restaurants leeg zijn: hoe kan je dan iemand naar buiten gooien voor zoiets stoms?”, vroeg ze.

„Zelfs de manager kwam naar me toe om me te vertellen dat je je niet zo kunt kleden als je naar een restaurant gaat, in het bijzijn van alle andere gasten!”, schrijft de toeriste, duidelijk verontwaardigd. Voordat ze bij dit restaurant weggestuurd werden, hadden zij en haar partner nota bene nog bij een chique restaurant gegeten.

Onder de post reageren veel mensen, die het vrijwel allemaal met haar eens zijn. Volgens hen was de reactie van het personeel overdreven. „Belachelijk! Je outfit zou ongepast geweest zijn op de werkvloer, maar niet in een restaurant aan het strand”, „Die outfit is helemaal niet aanstootgevend. Gewoonweg belachelijk. Je ziet er heel mooi uit” en „Nee, je outfit is oké, en al zeker voor een restaurant aan het strand van Bondi”, klinkt het onder meer.

Iemand anders zei wel dat haar topje lijkt op een kanten beha en dat ze daarmee misschien de dresscode brak: „Je ziet ook een stukje buik, dat is in sommige restaurants niet gewenst.” Een andere Facebook-gebruiker weerlegt dat argument: „De helft van de mensen aan het strand zitten in hun badkleding bij de restaurants.”

Gratis maaltijd

Nu het restaurant lucht heeft gekregen van alle ophef, zijn excuses aangeboden aan de vrouw. „We hebben nog eens nagedacht over de situatie en zijn tot de conclusie gekomen dat het een inschattingsfout is geweest om Martina en haar partner weg te sturen”, vertelde de manager van het restaurant aan de Daily Mail.

„Onze dresscode is casual, dus het is duidelijk dat we Martina niet weg hadden moeten sturen.” Als goedmakertje biedt het restaurant Martina nu een gratis maaltijd aan.

