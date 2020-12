Strengere lockdown in Duitsland, winkels en scholen dicht

Het gaat niet goed met het coronavirus in Duitsland. Daarom heeft de regering besloten dat er een veel strengere lockdown moet komen. Vandaag bereikten de regering en de deelstaten een akkoord daarover: de strengere lockdown gaat op 16 december in en duurt tot 10 januari.

Veel winkels moeten de deuren sluiten en ook scholen moeten in principe dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel bekend.

#nieuwsuur meldde dat Rutte en Merkel in Brussel over coronamaatregelen spraken en dat Rutte daarna het #Catshuisoverleg bijeen heeft geroepen. Omdat Merkel in Duitsland een #lockdown wil is die optie voor NL in de kerstperiode ook reëel.

