Weer fors hoog aantal nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de afgelopen 24 uur wederom gestegen. Tussen gisterochtend en vanochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 9182 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Gisteren werden 8894 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Donderdag stond dat aantal nog op zo’n 8800 gevallen. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 53. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Zulke informatie wordt soms wat later doorgegeven.

Donderdag stierven er 61 mensen met een coronabesmetting, gisteren 64.

Stijging in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen is met 42 gestegen ten opzichte van een dag eerder, in totaal zijn het er nu 1723. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Van hen liggen 1242 mensen op de verpleegafdelingen, 33 meer dan een dag eerder. Op de ic’s liggen 481 coronapatiënten, negen meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 510 patiënten op de ic’s met niet-coronagerelateerde klachten, 37 minder dan de dag ervoor.

De totale ic-bezetting is daarmee 991, dat zijn er 28 minder dan een dag geleden. Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 247 coronapatiënten opgenomen, intensive cares 37.

Extra overleg Catshuis

Omdat de coronabesmettingen de laatste tijd weer flink oplopen, is er morgen een extra overleg op het Catshuis. Tijdens die overleggen bespreken bewindsleden en andere mensen die veel met de coronapandemie te maken hebben, of er nieuwe maatregelen moeten komen. Ook hebben premier Rutte en minister De Jonge aanstaande dinsdag een extra persconferentie ingelast.

Wellicht krijgen we dan te horen dat er strengere maatregelen ingevoerd worden, die het coronavirus verder – of sneller – moeten indammen. Het OMT, het team van deskundigen dat het kabinet adviseert, is bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te analyseren.

Premier Mark Rutte zei afgelopen week tijdens de persconferentie al dat het kabinet extra maatregelen niet uitsluit, als het aantal besmettingen blijft stijgen. Die zouden dan nog voor de kerst worden aangekondigd. Aan welke maatregelen hij dacht, wilde hij nog niet zeggen. Daarvoor is eerst overleg nodig met alle betrokkenen.

