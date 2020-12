5 films en series die in week 50 op Netflix verschenen: The Prom en meer

Ook in week 50 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een kerstfilm van eigen bodem, de DSK-affaire en meer.

Na de nodige engelstalige kerstfilms komt Netflix nu met De Familie Claus. Een hartverwarmend kerstverhaal in onze eigen taal. Ook kun je kijken naar het met sterren gevulde The Prom, een nieuw seizoen van Archer en een documentaire over de zaak tegen Dominique Strauss-Kahn. Ben je op zoek naar echt iets anders? Dan hebben we ook nog een hele bijzondere Japanse kijk op een bekend sprookje.

Nieuw op Netflix in week 50

1. De Familie Claus

Film

Genre: hartverwarmend / feelgood

Netflix stelt dit jaar niet teleur als het gaat om kerstfilms. Iedere week komen er weer nieuwe bij. Deze week was daarop geen uitzondering. De Nederlandse/Belgische kerstfilm De Familie Claus is namelijk nu te zien op de streamingdienst. In dit Nederlandstalige avontuur volgen we Jules. Een jongetje dat na het verlies van zijn vader klaar is met Kerst. Wat hij alleen niet weet is dat zijn opa de kerstman is, en dat alleen Jules het kerstfeest kan redden.

2. The Prom

Film

Genre: drama / musical

Het eindejaarsbal is voor veel studenten hetgeen waar ze het hele jaar naar uitkijken. Hetzelfde geld voor Emma, maar dat verandert snel wanneer ze te horen krijgt dat ze geen vriendin mag meenemen als date. De school verbiedt het. Emma staat er helemaal alleen voor, totdat dit nieuws een groep zelfingenomen theatersterren van Broadway (gespeeld door Meryl Streep, Nicole Kidman en James Corden) weet te bereiken. Wanneer ze dit horen, reizen ze direct af naar Indiana om te strijden voor gelijke rechten.

3. Archer (seizoen 11)

Serie

Genre: animatie / komedie

Animatieseries zijn er in alle soorten en maten. De meesten richten zich op een jongere doelgroep, maar ook voor volwassen zijn er op Netflix genoeg getekende avonturen te beleven. Zo verscheen deze week het elfde seizoen van Archer. De gelijknamige spion om wie de serie draait is terug uit een coma. Uiteraard gaat hij meteen weer aan de slag en dat leidt opnieuw tot hilarische avonturen.

4. Room 2806: The Accusation

Miniserie

Genre: documentaire / misdaad

In 2011 werd de Franse politicus Dominique Strauss-Kahn op het hoogtepunt van zijn carrière aangeklaagd voor aanranding. De directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou een kamermeisje onwelvoeglijk benaderd hebben. Zo begon een langlopende zaak tussen één van de machtigste mannen van Frankrijk en een Afrikaanse immigrant. Een strijd die, zoals je in deze Netflix-docu kunt zien, zeer hoog opliep.

5. Alice in Borderland

Serie

Genre: sci-fi / actie

In deze Japanse Netflix-serie worden we getrakteerd op een wel hele bijzondere versie van een welbekend sprookje. Alice belandt namelijk niet in een magische wereld, maar in een parallelle versie van Tokio. Hier gelden dezelfde wetten als in menig videogame en de enige manier om te overleven is door het spel te winnen. En dat is alleen mogelijk als je bereid bent om je handen vies te maken.

