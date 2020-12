Stel in New York krijgt al jaren post voor de Kerstman, beantwoordden ruim 2000 brieven

Het lijken wel kerst-elfjes, een stel uit New York. Zij krijgen namelijk al jarenlang brieven die eigenlijk voor de Kerstman zijn, en hebben inmiddels ruim 2000 van die brieven beantwoord. Dat schrijft Metro UK.

Jim en Dylan wonen samen in New York, en krijgen al sinds 2010 brieven bezorgd die eigenlijk naar de noordpool hadden moeten gaan. In sommige brieven vraagt een kind om eten voor daklozen, of vertellen ze dat ze het zonder kalkoen moesten doen op eerste kerstdag, omdat hun ouders dat niet konden betalen.

Waarom juist zij de brieven krijgen? Het stel heeft geen enkel idee. Toch besloten ze de brieven – soms hartverscheurend, andere keren juist hartverwarmend – te beantwoorden. Ze vroegen familie, vrienden en vreemden via social media om ze te helpen, zodat ze zoveel mogelijk kinderen een brief konden sturen.



Honderden brieven

Jim zegt dat hij ook graag Britse kinderen blij wil maken, en dus het ‘project’ wil uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk. „We hebben al veel verzoeken gehad van Britse families, dat hun kinderen ook wel een klein kerstwonder kunnen gebruiken. Hopelijk kunnen we binnenkort ook daar brieven laten bezorgen.”

Voordat het stel introk in het appartement, werden ze al gewaarschuwd. „De mannen die vóór ons hier woonden, zeiden dat ze zo nu en dan brieven voor de Kerstman kregen. Ze zeiden dat het er meestal maar een paar waren, maar dan wisten we dat in ieder geval.” De twee mannen waren dan ook geschokt toen ze in 2010 honderden brieven kregen.

„Het begon in 2010 met één brief”, vertelt Jim. „En toen kwamen er steeds meer brieven. Tegen eind november hadden we er al honderden ontvangen. In december tikten we de 400 brieven aan. Het was echt bizar.”

Ze hebben zelfs een kleine ruzie gehad met de postbode, omdat er zóveel brieven bezorgd werden, dat het niet meer in de brievenbus paste. Omdat ze toch wilden weten waarom nou juist zij die brieven kregen, besloten ze een paar te openen. Daarin lazen ze verzoekjes van kinderen uit New York, die bijvoorbeeld vroegen om eten, kleding of dekens. In sommige brieven smeekten de kinderen de Kerstman hen een kalkoen te bezorgen, zodat ze niet weer naar de Voedselbank moesten.

‘Ik wil dat mijn broer een fijne kerst heeft’

Veel kinderen tonen een goede dosis naastenliefde en schrijven niet voor zichzelf, maar voor anderen. Zo schrijft een kind: „Ik zou extreem dankbaar zijn als u mijn broer een cadeautje kan sturen. Hij is 15.” Een ander: „Ik wil gewoon dat mijn broer een fijne kerst heeft dit jaar. Onze moeder is niet in ons leven en onze opa doet zijn best om ons op te voeden.”

„Mijn broer heeft er de meeste moeite mee. Vorig jaar moesten we naar de Voedselbank. Alstublieft, Kerstman, niet ook dit jaar”, valt te lezen in een hartverscheurende brief.

Tijdens een kerstfeestje dat het stel gaf, merkten hun vrienden de grote stapel met brieven op. „Ik vertelde hen het verhaal”, zegt Jim, „en mensen zeiden uit zichzelf ‘ik wil er een!’. Toen viel het kwartje bij mij en ik dacht ‘we gaan deze brieven beantwoorden, mensen willen helpen’.” En zo geschiedde: het stel riep hun familie en vrienden op om zoveel mogelijk brieven te beantwoorden.

Om alles wat soepeler te laten verlopen, zette het stel een non-profit organisatie op. De groep ‘elfjes’ schatten dat ze ruim 2000 breiven hebben beantwoord in de laatste tien jaar. Ze zijn inmiddels verhuisd naar een ander appartement, maar de nieuwe huurder van het huis van de Kerstman zet de traditie gelukkig door.

