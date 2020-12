Macron, ex-koning Spanje en minister VS testen allemaal positief

Drie bekende gezichten zijn positief getest op corona. Zowel de Franse president Macron, ex-koning Juan Carlos van Spanje als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken David Bernhardt hebben het virus onder de leden.

Emmanuel Macron kreeg volgens het presidentieel paleis zijn positieve en daarmee letterlijk negatieve testuitslag vanmorgen terug. De 42-jarige Macron vertoonde deze week de eerste symptomen van het coronavirus. Hij moet zeven dagen in quarantaine. Daarom werkt hij de komende dagen vanuit huis. Waar de president besmet is geraakt, is niet bekend.

In Frankrijk zijn strenge maatregelen tegen het coronavirus van kracht. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt op ruim 2,4 miljoen. Het geregistreerde dodental staat op ruim 59.000.

Juan Carlos wel/niet positief

De voormalige Spaanse koning Juan Carlos I is volgens een aantal Spaanse media in Abu Dhabi in een ziekenhuis opgenomen omdat hij besmet zou zijn met het coronavirus. De 82-jarige naar de Emiraten uitgeweken Juan Carlos zou afgelopen week al zijn opgenomen. De berichtgeving is lastig te beoordelen omdat het Spaanse koningshuis de ziekenhuisopname nog tegenspreekt. Wel is gemeld dat Juan Carlos met Kerstmis definitief niet naar Spanje komt.

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug maar behield officieel wel zijn titel. Hij heeft medewerkers laten weten dat hij vanwege het coronavirus de feestdagen niet in Spanje viert. Juan Carlos vindt het beter stabiel in Abu Dhabi te blijven. Hij vestigde zich daar begin augustus nadat hij in opspraak was geraakt door transacties en betalingen.

Entourage Donald Trump

Ook David Bernhardt, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, is positief getest. Dat gebeurde gisteren, voor een geplande bijeenkomst met president Donald Trump in het Witte Huis. Bernhardt is de zoveelste persoon in Trumps entourage die besmet is geraakt met het coronavirus.

Bernhardt ging na zijn positieve testresultaat niet meer naar de afspraak met Trump, die begin oktober positief werd getest en enkele dagen in een militair hospitaal moest doorbrengen. De huidige president van de VS zei vervolgens immuun te zijn. De test bij Bernhardt was bij wijze van routine afgenomen.

„Hij is momenteel asymptomatisch en blijft namens het Amerikaanse volk werken terwijl hij in quarantaine is”, stelt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in een e-mail. De positieve test kwam na een reeks ontmoetingen met topambtenaren op het ministerie vorige week, waar ook een portret van voormalig minister Ryan Zinke werd onthuld.

