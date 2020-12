Weer lawaaiig protest van ‘potten-en-pannen-bende’: ‘Takkeherrie’

Je zal maar rondom het Plein wonen in Den Haag, waar het staccato en monotone geluid van het tikken op potten en pannen al sinds vanochtend duurt. Het nieuwe protesteren, voor de aanhangers van Viruswaarheid. Op social media zijn de potten en pannen intussen een heel eigen leven gaan leiden.



Toch geweldig dat er mensen zijn die serieus denken dat je een virus met potten en pannen neer kunt slaan. — Ruud Ortmans (@RuudOrtmans) December 17, 2020



Klagen is hun dagbesteding. En op potten en pannen slaan is de nieuwe hobby — De sekte van Engel (@desektevanengel) December 17, 2020

Bijna acht miljoen mensen waren maandag, tijdens de toespraak van onze premier, oorgetuige van het protest van een groepje mensen dat denkt dat corona slechts een griepje is, zoals de premier het omschreef. Vandaag gaan ze weer weer los met hun lawaai, al zijn dat wel anderen dan maandag, volgens Viruswaarheid-voorman Willem Engel.



Op het #Plein in #DenHaag vindt donderdagochtend een lawaaiprotest plaats tegen de corona-maatregelen van het kabinet. Enkele honderden mensen zijn hierbij aanwezig en slaan op meegebrachte potten en pannen. De politie heeft de ingang van de Tweede Kamer volledig afgesloten. pic.twitter.com/EyEhf6PVzp — Redactie District8.net (@RedactieD8) December 17, 2020

Zo’n honderd demonstranten van de groep Viruswaarheid staan sinds vanochtend tegenover de Tweede Kamer lawaai te maken met fluitjes, potten en pannen. Ze willen dat „het regime” aftreedt en zich moet verantwoorden voor „een tribunaal”, stelt Engel.



De potten en pannen bende is weer bezig. *zucht* — Patricevdv (@Patricevdv1) December 16, 2020

Nieuwe demonstreren

„Toch geweldig dat er mensen zijn die serieus denken dat je een virus met potten en pannen neer kunt slaan”, schrijft iemand op Twitter. En: „Wat een takkeherrie. (…) Het nieuwe demonstreren met potten en pannen!”, begeleid met de oproep van Frank Ruesink, die heel erg anti-vaccin is en „z’n kind iets beter gunt dan dit.” Dus: „neem je potten en pannen mee” (in caps lock).

Op social media is ‘de potten-en-pannen-bende’ intussen een geliefd onderwerp van gesprek. En van grapjes. „Dus die rijen bij de Action en Xenos waren wappies die potten en pannen en fluitketels gingen kopen…” Al zijn er ook mensen die ze helden noemen.



Dus die rijen bij de action en xenos waren wappies die potten en pannen en fluitketels gingen kopen…#lockdown pic.twitter.com/ZxsmB6GZ0A — Starbuck (@starbuck68) December 14, 2020



Wat een takkeherrie, Frank Ruesink heeft pampers mee, Willem Engel ook present, Mordechai Krispijn schuift ook aan om Wybren van Hage te steunen.https://t.co/kKfPGxQQzb

Het nieuwe demonstreren met potten en pannen! https://t.co/IXjZtBimLK pic.twitter.com/eWvq5NN397 — Rosa🌹🐾 (@roosje_69) December 17, 2020



En de helden staan er weer…. Live 🔴 Den Haag potten en pannen lawaai protest 17-12-2020 📢 https://t.co/GAlcPM9bKh via @YouTube — marianne (@maanberg) December 17, 2020

Sommigen denken dat de potten en pannen allemaal ‘strategie’ is.



Dit maakt onderdeel uit v de strategie. Vandaag komt #FVD met een onzin motie van wantrouwen (#stemzeweg) dus zoveel mogelijk onrust creëren. Ook door Maurice. Haathippie Willem Engel staat al op 't plein zijn wappies op te jutten om met potten en pannen 't debat te verstoren. — Ingrid van Pinxteren (@IngridPinxteren) December 17, 2020

Er zijn ook mensen die zich gekwetst voelen door ‘potten en pannen’, hoorde Özcan Akyol, omdat het „discriminerend voor de gayscene” zou zijn. Iets waar met verbazing op werd gereageerd.



In een hyperwakkere samenleving kan zelfs een 'potten- en pannenprotest' tot dit soort berichten leiden. pic.twitter.com/dlPKtM8s1D — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) December 16, 2020

Al worden pannen en potten (gelukkig) ook nog in een hele andere context gebruikt.



Samen een band maken… van pannen, potten. Wandelen en verhaaltjes vertellen over kaboutertjes die in het bos wonen. Poppenhuis zelf maken of een kerststal — Brenn (@brendaleuv) December 16, 2020

Of als wekker.



Bij mij loopt ie om half zeven af. Moet ik even.met de potten en.pannen herrie maken? — JohnS (@j_sonneveld) December 16, 2020

Protest potten en pannen

Maandagavond was er langs de Hofvijver ook een lawaaiprotest toen premier Mark Rutte tijdens een toespraak een lockdown aankondigde, maar daar was Viruswaarheid volgens Engel niet bij betrokken. De premier richtte zich toen kort tot de joelende en fluitende groep. „Het coronavirus is geen onschuldige griep, wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken”, zei hij toen.

De demonstratie van donderdag was niet aangekondigd.