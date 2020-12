Duitsland begint met vaccineren: 101-jarige krijgt eerste prik

Duitsland is in rap tempo begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. Vandaag, op tweede kerstdag, kreeg de eerste Duitser een prik. Dat was de 101-jarige Edith Kwoizalla uit Halberstadt. De vrouw kreeg de vaccinatie een dag eerder dan het geplande begin van de vaccinatie in Duitsland, meldt Bild, de grootste krant van het land.



Edith Kwoizalla is 101 years old!

She is the first one in Germany vaccinated today in the city of Halberstadt in east of the country. Tomorrow December 27 is the official date for the start of vaccination in Germany! 📸 Matthias Bein @dpa pic.twitter.com/ON5qsjQ8IT — Zinar Shino (@ZinarShino) December 26, 2020

Volgens aanwezigen glimlachte de vrouw achter haar mondkapje tijdens de vaccinatie, schrijft de krant. „Elke dag dat we wachten is een dag te veel”, zei verpleegkundige Tobias Krüger. Van de 59 bewoners van het seniorencentrum in de deelstaat Saksen-Anhalt zijn er 40 ingeënt, evenals 10 medewerkers, meldt Bild.

De officiële start van de vaccinatie in Duitsland staat voor morgen gepland. Mensen boven de 80, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel met een verhoogd risico, worden als eerste ingeënt.

Vaccin goedgekeurd

Ook Hongarije is vandaag begonnen met de coronavaccinatie. Mensen die in de gezondheidszorg werken, zijn als eerste aan de beurt voor inenting, laat de regering aan persbureau Reuters weten. Hongarije ontving vanochtend, net zoals wij, de eerste levering van het vaccin van Pfizer en BioNTech. De doses zijn voldoende voor het vaccineren van bijna 4900 mensen.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd maandag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het middel kwam vandaag aan in de lidstaten, ook in Nederland. In de meeste EU-landen begint de vaccinatie morgen. Nederland volgt vanaf 8 januari.

