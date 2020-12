Gezondheidsraad: Pfizer-vaccin vooral naar ouderen

Het vaccin tegen corona van Pfizer-BioNTech zou „primair” moeten worden ingezet bij ouderen. Zo luidt een nieuw advies van de Gezondheidsraad.

„Het vaccin werkt boven verwachting goed bij deze groep en bij hen treedt de meeste ernstige ziekte en sterfte op door Covid-19″, meldt de organisatie vandaag. De Gezondheidsraad adviseert het vaccin „daarnaast beperkt in te zetten voor zorgmedewerkers”.

Mensen van zestig jaar en ouder lopen het meeste risico, zegt de raad. En mede omdat dit middel juist bij deze mensen zo goed werkt, adviseert het orgaan „zo veel mogelijk van dit vaccin te reserveren voor deze groep en de vaccinatie te starten bij de oudsten”.

Een „beperkt deel” van het vaccin „zou ingezet kunnen worden bij zorgmedewerkers om kwetsbare ouderen te beschermen en continuïteit van zorg te waarborgen”. De raad denkt dat het vaccin van AstraZeneca, dat in het eerste kwartaal van 2021 in een grote hoeveelheid wordt verwacht, „uitkomst kan bieden voor alle zorgmedewerkers”.

60-plusser en zieken als eerst

Al halverwege november zei de raad dat 60-plussers (en zieken) voorrang moeten krijgen op het vaccin. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact moeten vroeg in aanmerking komen voor een prik, omdat zij meer risico hebben om besmet te raken, zei de raad toen. Minister Hugo de Jonge heeft inmiddels besloten dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eersten een oproep zullen ontvangen.

Volgens de raad is het nog onzeker in hoeverre het Pfizer-vaccin verspreiding van het coronavirus kan voorkomen. Daarom adviseert de raad nog niet in te zetten op een strategie die op terugdringing van verspreiding is gericht. De raad adviseert wel alvast te onderzoeken welke groepen in een dergelijke strategie het beste gevaccineerd kunnen worden voor het grootste effect.

‘Hopen dat de overheid dit advies overneemt’

Op Twitter zijn de meeste mensen in ieder geval blij met het nieuws: „Precies. Weg met de voordringers”, schrijft iemand. „In de stad Groningen gaat het inmiddels alleen nog om zorgpersoneel, ambtenaren etc. Ouderen staan niet meer in het lijstje.”



Precies. Weg met de voordringers. In de stad Groningen gaat het inmiddels alleen nog om zorgpersoneel, ambtenaren etc. Ouderen staan niet meer in het lijstje. Gezondheidsraad: Geef Pfizer-vaccin toch eerst aan ouderen, minder aan zorgpersoneel https://t.co/zJmQSlHkS1 (via @NUnl) — Willem Dezwijger (@Zwijgerspreekt) December 24, 2020

Weer iemand anders hoopt dat de overheid het advies overneemt van de Gezondheidsraad: „Vele ouderen zitten met smart te wachten op dit vaccin. Mijn 92-jarige moeder durft met kerst niemand te ontvangen, bang om besmet te raken…”



Laten we zo hopen dat de overheid dit advies overneemt. Vele ouderen zitten met smart te wachten op dit vaccin. Mijn 92 jarige moeder durft met kerst niemand te ontvangen, bang om besmet te raken….. https://t.co/dqEN1lPEFB #gezondheidsraad #pfizer #vaccin — Peter Korevaar (@p_korevaar) December 24, 2020

Verminderen van ernstige ziekte en sterfte

Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen, daarom moet er een volgorde van ‘prioriteit’ gemaakt worden. De raad wilde zich in de eerste plaats al inzetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. De mensen met de meeste kans daarop moeten dan als eerste het vaccin krijgen.

Zelfs mensen die begin zestig zijn, hebben al vier tot vijf keer zoveel kans dat corona tot hun dood leidt. Een voordeel bij senioren is ook dat huisartsen ze kunnen oproepen via het systeem voor de griepprik. Maar ook onder de ‘ouderen’ zijn er weer oudere ouderen, die dan hoogstwaarschijnlijk als allereerst maken. Of bijvoorbeeld 60-plussers met een aandoening, zij mogen ook als een van de eersten.

