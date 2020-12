Burgemeester over gooien met vuurwerk in Veen: ‘Dieptepunt is bereikt’

Het is vannacht als zoveelste nacht op rij onrustig geweest in het Brabantse plaatsje Veen. Mensen gooiden zwaar vuurwerk naar brandweerlieden. Volgens burgemeester Egbert Lichtenberg van de Brabantse gemeente Altena is „het dieptepunt bereikt” wanneer hulpverleners belaagd worden in de uitoefening van hun werk.

Afgelopen nacht voelden brandweerlieden zich zo onveilig tijdens het blussen van een sloopauto, dat zij weer weg zijn gegaan.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester waren er op de plek van de autobrand tussen de vijftig en honderd mensen aanwezig, op straat. Er werd vuurwerk afgestoken, luide muziek gedraaid en mensen hadden drank bij zich, volgens lokale media. Een stuk vuurwerk is onder de brandweerauto gekomen, waarna de brandweerlieden besloten te vertrekken voordat de brand was geblust. Later op de avond keerden zij alsnog terug.

De woordvoerder van de gemeente zegt dat het niet bekend is of het vuurwerk met opzet onder de brandweerwagen terecht is gekomen. Het was de vierde nacht van onrust in Veen.

#Firefighters in #Veen, #TheNetherlands -notorious for #riots during the end of the year- forced to stop putting out a #fire after being attacked with heavy #fireworks.

Four vehicles ended up being destroyed by flames.

Gotta love #Dutch #democracy 🙄https://t.co/jNlf4110un

