Britse vader breekt nek na duik in zwembad, ontwaakt uit coma en vraagt om een biertje

Een Britse vader die zijn nek brak toen hij in een zwembak in Tenerife dook, brengt kerstmis thuis door met zijn familie, ondanks dat dokters voorspelden dat hij nooit meer zou lopen. En toen hij voor het eerst ontwaakte uit zijn coma, zei hij iets nogal verrassends.

De 43-jarige Chris Watkins vroeg namelijk vrijwel onmiddellijk om een biertje en een pizza, toen hij wakker werd na het ongeluk. Dat vertelt zijn familie. De man – die ook al opa is – raakte zwaargewond toen hij in het zwembad dook tijdens een vakantie in september. Vrienden dachten dat hij een grapte maakte toen hij zei dat hij zijn nek had gebroken, maar realiseerden al snel dat het foute boel was.



‘Ik voel niks, help me’

Toen Chris na de duik niet meteen boven kwam, sprongen badmeesters het water in. Eenmaal boven water, zagen zijn vrienden dat hij een enorme snee op zijn hoofd had. Zijn vriend Christian zei: „Hij lag op zijn zij en zei ‘ik heb mijn nek gebroken, ik voel niks, help me’, en ik vertelde hem dat hij moest stoppen met grapjes maken. Maar toen zei hij ‘nee, ik meen het’. Hij is altijd al een grapjas geweest, maar ik hoorde aan zijn stem dat het menens was.”

In het ziekenhuis onderging Chris een operatie, waarna hij kunstmatig in coma werd gehouden. Ondertussen zamelden zijn vrienden 24.000 pond (ruim 26.000 euro) in om hem via een traumahelikopter terug naar Wales te vliegen. Hij heeft een maand in een Spaans ziekenhuis gelegen.

Besmet met corona

Toen hij eenmaal terug in Wales was raakte Chris besmet met het coronavirus. Vrienden en familie vreesden dat dat zijn herstel flink in de weg zou zitten. Zijn zus vertelde aan The Sun dat de familie „doodsbang” was toen ze hoorden dat Chris besmet was geraakt met het virus terwijl hij van het ene naar het andere ziekenhuis werd gebracht. Maar hij doet het beter dan de doktoren hadden voorspeld en is al flink op weg naar herstel.

Doktoren hadden namelijk gezegd dat Chris waarschijnlijk zou eindigen in een rolstoel, maar ondertussen heeft de vader al zijn eerste paar stappen gezet na het ongeluk. Chris’ herstel wordt een „wonder” genoemd.

Zijn zus Nadia beschrijft het moment toen haar broer ontwaakte uit de coma: „Toen hij voor het eerst sprak vroeg hij om een glas Stella (een biermerk, red.) en een pizza.” Volgens haar is Chris „een echte vechter” en zijn al zijn vrienden en familieleden erg trots op hem.

