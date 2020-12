‘Coronacrisis grootste bedreiging voor mentale gezondheid sinds WOII’

Volgens een prominente Britse psychiater is de impact van de coronacrisis op onze mentale gesteldheid zeer groot. Hij noemt de coronacrisis de grootste bedreiging voor de mentale volksgezondheid sinds de Tweede Wereldoorlog.

Psychiater Adrian James, voorzitter van het Royal College of Psychiatrists, denkt dat de impact zelfs over jaren nog voelbaar is. Dat vertelt hij tegen The Guardian. Hij beweert dat de impact van de coronacrisis wordt bepaald door een combinatie van de ziekte zelf, de sociale en de economische gevolgen. „Dit stopt niet wanneer het virus onder controle is en nog maar weinig mensen in het ziekenhuis liggen”, aldus de psychiater.

Ondersteuning

De dood van dierbaren door het coronavirus, samen met massale werkloosheid en de sociale effecten van lockdown zijn goed gedocumenteerd. In het Verenigd Koninkrijk zouden naar schatting tien miljoen mensen, waaronder 1,5 miljoen kinderen, door de komst van de pandemie psychologische hulp nodig hebben.

De voorspelling van James benadrukt de noodzaak voor een plan. Speciaal voor mensen die in deze pandemie een psychische aandoening ontwikkelen of waarbij bestaande aandoeningen verslechteren. Volgens hem moeten zij de komende jaren snel toegang hebben tot effectieve ondersteuning. „Je moet de gevolgen op de lange termijn financieren.”

Geen argument tegen lockdown

De bedreiging voor de geestelijke gezondheid wordt gebruikt als argument tegen de lockdowns, maar volgens James moeten we de maatregelen niet negeren. Ook het virus zorgt voor mentale worstelingen. Denk hierbij aan angst voor besmetting, angst voor het verliezen van een dierbare of posttraumatische stress-stoornis door een ziekenhuisopname.

Vorige week bleek uit landelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam dat ook in Nederland de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid voelbaar zijn. Tijdens de tweede golf van het virus, waar we nu middenin zitten, zijn stress- en angstgevoelens weer toegenomen. Ook is er sprake van een verdere afname in het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD.

