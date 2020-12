Onderzoek: angst en onzekerheid door corona weer toegenomen

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het coronavirus niet alleen slecht is voor je gezondheid als je het krijgt. De effecten van de pandemie en de lockdown op de mentale gezondheid van de bevolking, zijn ook goed te merken.

Tijdens de tweede golf van het virus, waar we nu middenin zitten, zijn stress- en angstgevoelens weer toegenomen. Ook is er sprake van een verdere afname in het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

In april leek het virus op z’n hoogst te zijn, voor die tijd. Toen bleek dat een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker was. Bij de heropening van de samenleving, begin juli, was de angst en onzekerheid afgenomen, maar dat heeft zich in de tweede golf niet doorgezet.

De gevoelens van angst en stress ten gevolge van het virus zijn in november 2020, tijdens de tweede golf, weer sterk toegenomen en soms zelfs hoger dan het niveau van april van dit jaar. Meer mensen zien Covid-19 als bedreiging voor zichzelf, hun vrienden en vooral hun familie. Bijna 40 procent van de 25.185 respondenten zegt dat ze het gevoel hebben dat ze niets hebben om naar uit te kijken.

Kwetsbare maatschappelijke posities

Vooral jongeren en mensen met kwetsbare maatschappelijke posities zijn ontevreden met het beleid. Dat zijn mensen met bijvoorbeeld een laag inkomen, een lage opleiding, geringe werkzekerheid, en een beperkt ondersteunend netwerk. Mensen met een sterkere maatschappelijke positie en een sterker ondersteunend netwerk ervaren minder angst- en stressgevoelens.

Volgens de onderzoekers heeft de tweede coronagolf niet geleid tot een nieuwe toename van zorgmijding. Maar in de drie grote steden is dat anders. Daar is, in vergelijking met de meting van juli, wel een toename van het aandeel respondenten dat een bezoek aan een huisarts liever vermijdt en zorgverleners liever niet thuis langs ziet komen. Dit past in het beeld van de tweede golf waarin juist de grote steden brandhaard zijn van de pandemie.

‘Stop met angstzaaien’

Een groep artsen, verenigd in het Artsen Covid Collectief, zien ook dat de pandemie veel invloed heeft op de mentale gezondheid van mensen. Zij willen daarom dat burgers beter geïnformeerd worden, en dat er minder angst wordt gezaaid.

Ook willen zij een ander beleid en maatregelen, meer gefocust op voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden.



„In mijn spreekkamer hoor ik over coronakilo’s, coronascheidingen en coronazelfmoorden. Door de lockdown zitten mensen meer binnen, waardoor hun vitamine D-gehalte lager wordt. Ze bewegen minder. De reguliere zorg staat onder druk. Wat zien we als we over vijf jaar terugkijken? Het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door de coronamaatregelen weegt niet op tegen de levensjaren die we met dit coronabeleid winnen. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van corona”, zei Evelien Peeters, internist en lid van het Artsen Covid Collectief.

