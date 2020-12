Onderzoek naar racistische uitspraken Rotterdamse agenten bij arrestatie

De politie Rotterdam start een intern onderzoek naar beschuldigingen van mogelijke racistische uitlatingen. De agenten waren betrokken bij een arrestatie van een gezin uit Dordrecht.

Gisteravond schreef NRC over de vermeende racistische uitlatingen van de betrokken agenten. De politie bevestigt nu dat er een onderzoek plaatsvindt naar de beschuldigingen van discriminatie en mishandeling van het betrokken gezin. Advocaat Justin Kötter heeft aangifte gedaan. „Ik kan bevestigen dat er ons inziens meerdere strafbare feiten zijn gepleegd”, reageert de advocaat vandaag.

Camerabeelden

Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een incident op 5 december in Dordrecht. Daar raakten twee agenten verwikkeld in een vechtpartij met een gezin. Een 45-jarige man uit Dordrecht, zijn zoon (18) en een vrouw van 37 jaar werden aangehouden omdat ze drie agenten hadden belaagd. Een van de verdachten heeft twee weken in hechtenis gezeten.

Volgens NRC blijkt uit camerabeelden dat de agenten racistische termen naar de drie betrokkenen riepen. Ook zou het gezin meerdere malen met pepperspray in het gezicht zijn gespoten en zouden de vader en de vrouw in het gezicht zijn geslagen. Daarnaast zou een van de agenten anderhalve minuut zijn benen om de nek van de vader hebben geklemd. „Eenmaal in het politiebusje zou een agent tegen de zoon hebben gezegd: „Je bent al van stront. Waarom ruik je dan ook nog naar stront?”

De politie Rotterdam reageert op de aangifte van advocaat Kötter: „We hebben de aangifte nog niet ontvangen. Die wachten we eerst af.” De camerabeelden zullen worden meegenomen in het onderzoek. „Dit zal met voortvarendheid worden opgepakt”, aldus de politie.

Aangifte door agenten

In december deden de agenten zelf aangifte van geweld. Volgens de politie vielen er destijds „rake klappen” en ervoeren de agenten de situatie als „nijpend en bedreigend”. Een dronken man zou de politie hebben beledigd, waarna de agenten hem wilden aanhouden. De man werd daarna geholpen door de drie bovengenoemde gezinsleden.

Teamchef van de politie Joke Kajim reageert op het voorval. „Dat je komt voor hulpverlening, wordt uitgescholden en dat dat vervolgens uitmondt in zo’n extreme geweldsuitbarsting van omstanders, is op geen enkele manier goed te praten.” De man met wie het allemaal begon, wist uiteindelijk te ontkomen.

Niet de eerste keer

De Rotterdamse politie raakte eerder dit jaar in opspraak, nadat via NRC bekend werd dat agenten vermeend racistische berichten aan elkaar hadden gestuurd via WhatsApp. Het Openbaar Ministerie besloot na onderzoek de vijf agenten niet te vervolgen omdat de berichten in een besloten groep waren geplaatst, al waren de chats „zeker laakbaar en niet passend”. De politie kondigde daarop aan de zaak intern verder te onderzoeken.

Lees ook: ‘Coronacrisis grootste bedreiging voor mentale gezondheid sinds WOII’