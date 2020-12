Nederlandse reiziger vindt duurder vliegticket in 2021 helemaal prima

Naar verwachting wordt een vliegticket in 2021 duurder. Driekwart van de Nederlandse reizigers snapt dat gezien de huidige omstandigheden heel goed, blijkt uit onderzoek.

De belangrijkste reden voor duurdere vliegtickets is – uiteraard – het rampjaar 2020 door de coronapandemie. Ook ligt het politieke voorstel om een vliegtaks in te voeren nog steeds op tafel. 75 procent van de Nederlandse vliegreizigers zou het begrijpen als de prijs van een vliegticket komend jaar stijgt, zo blijkt uit een enquête van Vliegtickets.nl onder 1832 respondenten.

Kijkend naar dit jaar, dan zijn niet alle tickets op dit moment prijzig… :



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik weet eigenlijk niet wat ik erger vind, het feit dat iemand zo bewust de Corona maatregelen omzeilt om uit eten te kunnen of het feit dat de vliegticket zo belachelijk goedkoop is…. — Ellen Oleman (@ellenoleman) December 25, 2020

Helft wil meer betalen voor een vliegticket

De ticketsite peilde de stemming onder Nederlandse vliegreizigers door een enquête met als hoofdvraag: ‘Hoeveel ben jij bereid extra te betalen voor een vliegticket?’ Terwijl driekwart van de reizigers een prijsstijging zou begrijpen, is bijna 50 procent ook bereid om zelf meer te betalen voor een ticket. Het meest genoemd wordt een meerprijs van 25 tot 100 euro.

Voor een retourticket naar een Europese bestemming is 35 procent van de respondenten bereid maximaal 250 euro te betalen. 34 procent is bereid tot 150 euro te betalen. In juni stelde Vliegtickets.nl dezelfde vraag en lagen de percentages lager: toen was 18 procent bereid maximaal 250 euro te betalen. 23 procent meldde toen bereid te zijn om maximaal 150 euro te betalen.

Voorwaarden bij hogere prijzen

Sander van Veen, marketingmanager bij de site, licht toe dat de reiziger aan een eventuele meerprijs wel bepaalde voorwaarden verbindt. „Men verwacht duidelijk flexibiliteit van luchtvaartmaatschappijen, zoals kunnen annuleren en je geld terugkrijgen of de reis kunnen wijzigen vanwege Covid-19. De consument vindt gezondheid en veiligheid aan boord van een vliegtuig nog belangrijker dan voorheen. Het is dus verstandig als maatschappijen er alles aan doen om dit te waarborgen.”

Lees ook: D66 en ChristenUnie willen minimumprijs voor vliegtickets