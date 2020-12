Heldendaad: dakloze man redt zestien dieren van brand in asiel

Een Amerikaanse dakloze man verrichte vlak voor de feestdagen een heuse heldendaad. Hij redde namelijk zestien honden en katten uit een brandend dierenasiel.

De 53-jarige Keith Walker uit Atlanta riskeerde zijn leven toen op 18 december een brand uitbrak in een dierenasiel in de stad. Zijn eigen pitbull Bravo verbleef op dat moment in de opvang en Walker wilde hem die nacht net ophalen uit het W-Underdogs-centrum. Hij trof daar een vlammenzee aan en twijfelde geen moment. Hij redde niet alleen zijn viervoeter Bravo van de dood, nee… De Amerikaan bekommerde zich over alle dieren in het asiel. Zes honden en tien katten ontsnapten dankzij hem aan de brand.

Liefde voor zijn hond

Tegen omroep CNN vertelt hij: „Ik was bloednerveus, daar ga ik niet over liegen.” Hij legt uit dat hij angst had om het pand te betreden terwijl overal rook was. „Maar God wilde me daar om die dieren te redden. Als je van een hond houdt, kun je van iedereen in de wereld houden.” Walkers hond Bravo is zijn beste vriend. „Ik zou hier niet zijn zonder hem, dus ik wist dat ik al die anderen honden moest redden.”

Gracie Hamlin is de oprichter van het W-Underdogs-centrum en vertelt tegen CNN dat het pand van de opvang onbruikbaar is door de brand. Gelukkig zou de organisatie binnenkort naar een nieuw pand verhuizen en kunnen de dieren toch worden opgevangen. Ze legt uit: „Keith is mijn beschermengel. De brandweerlieden wilden zich niet bekommeren over de dieren en belden de dierenbescherming.” Op dat moment was Walker al in het gebouw om de katten en honden in veiligheid te brengen.

Beloning

Walker is sinds zijn dertiende dakloos en wordt nu geprezen om zijn heldendaad. Via GoFundMe werd bijna 40.000 dollar voor hem ingezameld door goedwillende mensen. Hamlin vertelt dat ze goed contact heeft met de dakloze Walker. „Hij heeft er alles aan gedaan om onze dieren in veiligheid te brengen. Wij kijken momenteel wat we kunnen doen om hem te helpen.” Volgens de eigenaresse van het asiel weigert Walker alle hulp. „Maar we zijn vastbesloten. Hij is een essentieel onderdeel van onze gemeenschap en we zullen met hem blijven samenwerken zodat hij op de juiste manier beloond wordt voor zijn heldendaad.”

