12-jarig meisje en vier anderen overleden na aardbeving in Kroatië

Door de zware aardbeving die Kroatië aan het begin van de middag trof, is een 12-jarige meisje om het leven gekomen. Tientallen andere mensen zijn gewond geraakt. Delen van de stadjes Sisak en Petrinja liggen in puin.

Het meisje werd bedolven onder het puin in Petrinja. Burgemeester Darinko Dumbovic bevestigde de dood van het kind: „Het is verschrikkelijk, er zijn slachtoffers, er zijn gewonden. We zagen een kind sterven op het hoofdplein” zei hij tegen de nieuwsportal 24sata.hr.

Na een nieuwe update blijkt dat er, naast het meisje, nog vier andere mensen zijn omgekomen. In het dorp Majske Polinje, ten westen van Polinje werden zij dood gevonden onder het puin van hun huizen. Het gaat om vier mannen, onder wie een vader en zijn zoon, aldus de locoburgemeester van het dorp.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Croatia was hit by the strongest earthquake in more than 140 years, the towns of #Petrinja, #Sisak and #Glina have been severely damaged. If you can, please donate to @crvenikriz_hr pic.twitter.com/dZ9a7aBYRU https://t.co/Ok9tlynAtF — Sara (@SaraButkovic) December 29, 2020

Lees ook: Zware aardbeving in Kroatië, situatie volgens Rode Kruis ‘zeer ernstig’

Twintig inwoners van de stad zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De halve stad is verwoest, zegt de burgemeester. De Kroatische premier Andrej Plenkovi die naar de plaats is gereisd, zegt geen informatie te hebben over meer dodelijke slachtoffers.

Inzamelactie

Ook de nabijgelegen districtshoofdstad Sisak is zwaar getroffen. De helft van het gemeentehuis is ingestort, meldt burgemeester Kristina Ikic-Banicek. De medewerkers van de gemeente konden zich allemaal in veiligheid brengen. Er waren wat lichtgewonde mensen in de stad die medische hulp kregen, zei ze.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A strong earthquake hit central Croatia and caused severe damage…many people are still looking for their loved ones, many of them have lost their homes.

Our prayers 🙏 go out to Petrinja, Sisak, Zagreb…

❤

Photos by Slavko Midzor/PIXSELL pic.twitter.com/6H5pLljEiN — Croatia Full of life (@Croatia_hr) December 29, 2020

Op Twitter delen mensen niet alleen foto’s en video’s van de schade, ze tweeten ook een link naar een inzamelactie voor de slachtoffers en om de schade te herstellen. De teller staat op het moment van schrijven op ruim 2500 euro, en dat bedrag loopt snel op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

GUYS !!!!! please dont ignore this – balkan or not. there was a huge earthquake today in croatia so if you could consider donating it would mean a lot. even just retweeting and spreading the news will help. https://t.co/LacvoE5ATA — check pinned !! (@H4NGES) December 29, 2020

Beving voelbaar in meerdere landen

Het epicentrum van de beving met een kracht van 6.4 lag bij Petrinja, 45 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb. Daar is ook veel schade. De beving was voelbaar in heel Kroatië, maar ook in Oostenrijk, Hongarije, Italië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en zelfs in Tsjechië en Slowakije.

Slovenië sloot daarom de kerncentrale van Krsko. Deze ligt direct aan de grens met Kroatië. Het gaat om een standaardprocedure bij dergelijke situaties. In de Zuid-Hongaarse stad Pécs werd de beving zo sterk gevoeld dat de autoriteiten een groot warenhuis lieten evacueren, meldt een lokale nieuwssite.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Croatia has just been hit today with another huge #earthquake M 6.3 (yesterday was M 5.2). Petrinja city are totally destroyed. Capital Zagreb and Sisak have damages. God help us 🙏🏻 #PrayForCroatia pic.twitter.com/5G3Y0nZRP8 — Dajana Gotal (@DajanaGotal) December 29, 2020

