‘Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te vaccineren’

Medewerkers van verpleeghuizen als allereerste vaccineren? Daar komt misschien toch nog verandering in. Binnen het kabinet wordt er namelijk over gesproken om niet alleen zorgmedewerkers, maar ook thuiswonende ouderen uit te nodig voor de eerste prikken. Het kabinet wil vanaf 8 januari beginnen met vaccineren.

De aanleiding voor het overleg is het advies dat de Gezondheidsraad op de dag voor kerst uitbracht, vertellen ingewijden tegen de NOS. In dat advies staat namelijk dat het Pfizer/BioNTech-vaccin vooral goed werkt bij ouderen. Die zouden er volgens de Gezondheidsraad als eerste mee moeten worden ingeënt, te beginnen bij de oudsten.

Voor kwetsbare ouderen die bijvoorbeeld in verpleeghuizen wonen is het vaak moeilijk om naar een centrale locatie te komen. Juist bij dit vaccin is dat nodig. Maar voor veel thuiswonende ouderen is dat makkelijker, dus zij zouden wel in de eerste groep geplaatst kunnen worden.

De ingewijden benadrukken wel dat er nog geen definitief besluit genomen is over wijzigingen in de vaccinatiestrategie.

Lees ook: Vaccinatie nu in hele Europese Unie, behalve Nederland: ‘Verbijsterend’

Nu veel Europese landen zijn begonnen met vaccineren, heeft de Europese Unie nog eens 100 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gekocht. Dat meldde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vandaag op Twitter. De nieuwe bestelling komt bovenop de 200 miljoen die de EU eerder inkocht bij de deze Amerikaans-Duitse fabrikant.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.

We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.

More vaccines will follow!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2020