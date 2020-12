Zware aardbeving in Kroatië, situatie volgens Rode Kruis ‘zeer ernstig’

Kroatië is getroffen door een zware aardbeving. Internationale persbureaus melden een beving met een kracht variërend van 6.2 tot 6.4.

De aardbeving zou in Noord-Italië en Zuid-Duitsland zijn gevoeld. Het Kroatische Rode Kruis meldt op Twitter dat er daar sprake is van een „zeer ernstige situatie”. De eerste beelden werden snel gedeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab — IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020

Lokale media melden dat het epicentrum 46 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb is, bij de plaats Petrinja. Na de beving werd later vandaag nog een kleinere gevoeld van ongeveer een halve minuut.

Lichtere aardbeving Kroatië op maandag

Kroatië werd gisterochtend ook opgeschrikt door een beving met een kracht van 5.2. Ook daarbij was het epicentrum zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Zagreb. Toen werden aanvankelijk geen schade of gewonden gemeld. Momenteel zou er sprake zijn van schade, maar het is onduidelijk of die het resultaat is van de beving van maandag of die van dinsdag.

In maart was in Kroatië eveneens een aardbeving. Daar bij vielen toen één dode en 27 gewonden.

In het naburige Slovenië is vandaag een kerncentrale preventief buiten werking gesteld vanwege de aardbeving, meldt het Sloveens Persagentschap op Twitter.

EU-president Charles Michel heeft alle nodige hulp aan Kroatië toegezegd. „We volgen de situatie in Zagreb na de verwoestende aardbeving op de voet. Onze gedachten gaan uit naar de gewonden en de werkers in de frontlinie.”

Lees ook: Vaccinatie nu in hele Europese Unie, behalve Nederland: ‘Verbijsterend’