Woedende Pakistanen de straat op om Mohammed-cartoons: ‘Boycot France!’

Charlie Hebdo publiceerde deze week cartoons met Mohammed in de hoofdrol. In het strenggelovige Pakistan zijn duizenden woedende moslims daarom de straat op gegaan. Want wie aan hun Mohammed komt, komt aan hen.

Om de grond liggen meerdere Franse vlaggen te smeulen, andere worden juist net in brand gestoken. ‘Boycot French products’ staat op een bord gedrukt. Het wordt omhoog gehouden door een zichtbaar boze Pakistaan, in z’n witte gewaad en dito hoofddeksel. Samen met duizenden andere boze moslims is hij de straat op gegaan om kenbaar te maken dat wat het satirische magazine Charlie Hebdo eerder deze week deed, echt niet kan. Iets waar de meningen overigens sterk over verschillen.



Bravo! @Charlie_Hebdo_ republishes Mohammed cartoons as trial for accomplices of the attackers startshttps://t.co/mIGk3NUV4J pic.twitter.com/Uo9SSM6AIg — Muhammad Syed (PBUM) (@MoTheAtheist) September 1, 2020

Hier gaan ze niet alleen te voet, zoals in ons land tijdens protesten, maar bewegen ze zich ook op brommertjes en in open auto’s, waar Pakistaanse vlaggen uithangen en oosterse muziekklanken klinken.



Anti-#CharlieHebdo protests in #Pakistan Hundreds of people marched towards Islamabad to protest against French satirical weekly Charlie Hebdo's decision to republish cartoons mocking Prophet Mohammed. pic.twitter.com/zpXLbmynCU — EHA News (@eha_news) September 4, 2020

Boos

De Pakistanen zijn boos op Charlie Hebdo en boos op Frankrijk om het opnieuw publiceren van Mohammed-cartoons. Het Franse satirische weekblad deed dat vanwege de start van het proces over de aanslag in 2015 die twaalf redactieleden het leven kostte.

Meteen uitverkocht

De bijzondere uitgave bleek zeer in trek. Charlie Hebdo had het aantal oplagen vooraf verdrievoudigd, maar het blad is inmiddels uitverkocht, maar er worden momenteel nog zo’n 200.000 exemplaren bijgedrukt. „Het toont dat we worden gesteund. Dat vrijheid van meningsuiting, secularisme en het recht op godslastering geen achterhaalde waarden zijn. En dat ze worden gesteund door het Franse publiek, dat ervoor koos het blad te kopen”, zegt een van Charlie Hebdo’s tekenaars tegen persbureau AFP.

Publicatie Mohammed

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft eerder al de nieuwe publicatie veroordeeld. In het land is deze week opgeroepen om na het vrijdaggebed te gaan demonstreren. Duizenden mensen gaven daar gehoor aan. Ze willen dat Frankrijk wordt geboycot en dat de Franse ambassadeur het land wordt uitgezet.

„We moeten de Fransen een stevige boodschap overbrengen dat dit gebrek aan respect voor onze geliefde profeet niet zal worden getolereerd”, zei een van de betogers die in Lahore aan een protest deelnam. Beelden van Mohammed zijn in de islam verboden. In Pakistan kan voor godslastering de doodstraf worden opgelegd.

Social media

Niet alleen op straat wordt geprotesteerd, ook op social media worden Frankrijk en Charlie Hebdo aangevallen door moslims. Geen #JeSuisCharlie, maar #ShameOnYouCharlieHebdo, volgens hen. Het kan rekenen op vele tegenreacties, net als vijf jaar geleden.



You can try to harm the messenger, but you'll only make the message stronger. #JeSuisCharlie #CharlieHebdo pic.twitter.com/2I2sZlpCXz — Ex-Muslims of North America (@ExmuslimsOrg) September 4, 2020



Wilders

De protesten zijn grotendeels georganiseerd door de radicaalislamitische Tehreek-e-Labbaik. Die partij was ook de drijvende kracht achter protestmarsen in 2018 tegen het plan van Geert Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden. Door de verhitte situatie destijds bleef de Nederlandse ambassadeur in Pakistan maanden vanuit Nederland werken.

De broers Chérif en Saïd Kouachi schoten op 7 januari 2015 redactieleden van Charlie Hebdo dood, nadat het blad tekeningen van Mohammed had geplaatst. Zij werden later gedood door de politie. Het proces tegen een aantal van hun vermeende handlangers is woensdag van start gegaan.

