Vergiftiging Navalny gaat alle perken te buiten, zegt Rutte

De vergiftiging van Aleksej Navalny houdt de gemoederen al zestien dagen flink bezig. Premier Rutte vindt het maar helemaal niets, die vergiftiging.

Sterker nog: premier Rutte noemt de aanslag op Aleksej Navalny „volstrekt onacceptabel”, zo verklaarde hij vandaag na de ministerraad. „Het minste wat de Russen nu kunnen doen, is volledige openheid geven.”



Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie van premier Rutte na de #ministerraad. Over de Duitse bevindingen ten aanzien van de vergiftiging van Russische oppositieleider Navalny, de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus & over het Nationaal Groeifonds. pic.twitter.com/ddHYIPRY3t — Mark Rutte (@MinPres) September 4, 2020

Gif in thee

Navalny ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel werd op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Zijn woordvoerster zei meteen dat hij vergiftigd was en dat het vergif in de thee zou hebben gezeten, die hij op het vliegveld had gedronken. Ondanks weerleggingen vanuit Rusland, blijkt vergiftiging nu uit tests die Duitse artsen hebben uitgevoerd. Hij is daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. Daar heeft onderzoek uitgewezen dat hij vergiftigd is met zenuwgas uit de novitsjok-groep.

Vervolgstappen

De kwestie wordt internationaal hoog opgenomen. De vergiftiging „gaat alle perken te buiten”, zei Rutte. De zaak wordt besproken in de Europese Unie, de NAVO en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Welke vervolgstappen daaruit moeten volgen, wilde Rutte niet zeggen.

„Samen kijken we hoe we een zo groot mogelijke coalitie kunnen verzamelen voor een passend antwoord”, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken eerder op de dag.

Merkel

Bondskanselier Merkel reageerde eerder deze week. Volgens haar is Navalni het slachtoffer geworden van een misdaad om hem het zwijgen op te leggen. Merkel eist uitleg van Moskou. „Er zijn nu zeer zwaarwegende vragen die alleen de Russische regering beantwoorden kan en beantwoorden moet”, aldus de bondskanselier.

Geheim agenten

Novitsjok is ontwikkeld in de vroegere Sovjet-Unie. De NAVO heeft opgeroepen dat Rusland moet stoppen met het zogenaamde ‘novitsjok-programma’ en volledige openheid van zaken moet geven aan de OPCW. Het Kremlin ontkent nog altijd in alle toonaarden.



Nato says Russia must disclose Novichok programme after poisoning of activist Alexei Navalny https://t.co/Z6wQpmGZ1d pic.twitter.com/btkfvoKXNI — BBC News (World) (@BBCWorld) September 4, 2020

In maart 2018 werd de in Groot-Brittannië woonachtige voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia met het zenuwgas vergiftigd. De verdachten van die aanslag zijn Russische geheim agenten.

Over Navalny

Navalny geldt als een fervent bestrijder van corruptie als de voornaamste oppositieleider. Hij heeft vooral veel invloed door de enorme aanhang die hij op sociale media geniet. Op de dag van de vermoedelijke vergiftiging, was hij op weg naar Siberië. Siberië is al geruime tijd het toneel van felle protesten tegen de regering van president Poetin.