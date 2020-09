Nu zónder storing: aantal coronabesmettingen stijgt met 744

De afgelopen 24 uur zijn er de meeste coronabesmettingen gemeld sinds 11 augustus. En dit keer zonder storing, zoals afgelopen woensdag.

Tussen donderdagochtend en vanochtend zijn 744 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een melding van de Volkskrant. Het is de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus. In de afgelopen dagen zijn meer dan 4000 positieve tests gemeld.

Utrecht

Op woensdag meldde het RIVM dat het aantal besmettingen met 734 was gestegen, een onverwachts flinke toename. De dag ervoor waren het er nog 462. In Amsterdam en Rotterdam kwam het aantal besmettingen weer boven de 100 per dag. Volgens het coronadashboard van de overheid steeg het aantal besmettingen in de provincie Utrecht die dag met 70, de grootste toename in een dag sinds begin mei.

„Toch is het moeilijk die dagen met elkaar te vergelijken”, schreef RTV Utrecht daarover, want in mei werden nog veel minder mensen getest door de GGD. Van de 70 nieuwe besmettingen in onze provincie zijn er 26 vastgesteld in de gemeente Utrecht.



De stijgende besmettingscijfers waar we eerder vandaag over berichtten, zijn waarschijnlijk het gevolg van een storing bij het RIVM. Lees meer: https://t.co/5FxYJeoJqq — RTV Utrecht (@rtvutrecht) September 2, 2020

Storing

De cijfers klopten niet, zo bleek later. Vanwege een technische op dinsdag, konden regionale gezondheidsdiensten een tijdlang geen informatie doorgeven. Het gevolg was dat een deel van de positieve testen die dinsdag hadden moeten worden gemeld, een dag later zijn gemeld.

Nu is er geen sprake van een storing, voor zover het RIVM kan inschatten.

Testen

De coronatesten zijn niet aan te slepen en duizenden mensen laten zich dagelijks testen. Al heeft niet iedereen symptomen, vertelde GGD-directeur Sjaak de Gouw gisteren. Sterker nog: heel veel mensen liegen dat ze ergens last van hebben. Volgens De Gouw zeggen mensen dat omdat ze een bruiloft hebben, op vakantie willen of omdat ze een verklaring nodig hebben. „Het zijn er duizend per dag, dat betekent dat mensen met klachten niet aan de beurt komen, die komen er niet tussen. Die willen ook geen drie à vier dagen thuiszitten en gaan gewoon naar hun werk. We zien dat zorgmedewerkers en leerkrachten drie à vier dagen niet naar hun werk kunnen. Dat betekent dat klassen naar huis gestuurd worden en zorgafdelingen gesloten. Dat vinden we heel zorgwekkend.”



Sinds vorige week dinsdag gemeld bij het RIVM: – 57 mensen opgenomen in het ziekenhuis (totaal: 12.182)

– 24 mensen overleden (totaal: 6.230)

– 3.597 mensen positief getest (totaal: 71.129) Meer informatie: https://t.co/2k1aOyBL1c pic.twitter.com/bIhgNFEfi9 — RIVM (@rivm) September 1, 2020