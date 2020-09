Duitse moeder die vijf kinderen doodde overmand door scheidingsemoties

Gisteren werd bekend dat een Duitse moeder vijf van haar kinderen had gedood, waarna ze zelf een einde aan haar leven probeerde te maken. De scheiding met haar man heeft haar waarschijnlijk tot deze wanhoopsdaad gebracht.

Voor het appartement in Solingen waar de kinderen levenloos werden aangetroffen, steken mensen kaarsjes op. Bloemen worden neergelegd, evenals knuffels, kaartjes en een bord, met daarop ‘Warum?? ‘.

Emoties moeder

Onderzoekers in Duitsland vermoeden dat de alleenstaande moeder die woensdag of donderdag vijf van haar zes kinderen in de stad Solingen om het leven bracht, overmand was door emoties na de scheiding van haar man. Volgens justitie waren de drie meisjes en twee jongens gedrogeerd voordat ze werden gewurgd of op een andere manier stikten.

Gezinsdrama

De 27-jarige vrouw was een jaar geleden gescheiden van de man van wie ze vier kinderen had. De gedode kinderen zijn drie meisjes van 1, 2 en 3 jaar en twee jongens van 6 en 8. Een jongen van 11 jaar overleefde het gezinsdrama omdat hij op school was.



A mother is suspected of killing 5 of her children in this apartment block in Solingen, western Germany, before heading to Düsseldorf, where police say she tried to end her life. Locals I've spoken to say they heard nothing in the lead up to the incident and they're in shock. pic.twitter.com/RYY9uOLdFv — Jessie Wingard (@JessieWingard) September 3, 2020

De jongen was wel bij zijn moeder toen die na het doden van de kinderen naar het nabijgelegen Düsseldorf reisde om zich daar voor de trein te werpen. Ze raakte zwaargewond en ligt in een ziekenhuis. Ze kon nog niet worden verhoord door de politie. Buurtgenoten hebben het niet zien aankomen, vertelt journaliste Jessie Wingard. „Ze zijn allemaal heel erg geschokt hier.”

Nationaliteit

In Duitsland vroeg men zich meteen af welke nationaliteit de familie had, tot grote afschuw van vele Twitteraars. „„Nou, ze heet Christina K”, schrijft iemand. „Als jullie zijn bekomen van de teleurstelling, durven jullie dan ook verdrietig te zijn?!”



Deutschland im Jahre 2020! In #Solingen tötet eine Mutter ihre 5 Kinder und versucht sich selbst zu richten. Die einzige Frage die sich stellt : Welche Nationalität hatte die Familie?! Nun sie heißt Christina K. Wenn eure Enttäuschung sich gelegt hat, dürft ihr jetzt trauern !? — Bilgili Üretmen (@BilgiliUeretmen) September 3, 2020

Oma

De vrouw had haar moeder in een WhatApp-bericht verteld dat ze haar kinderen had gedood. De oma van de kinderen alarmeerde daarop de politie. Volgens de onderzoekers zijn de kinderen tussen woensdagmiddag en donderdagmiddag om het leven gebracht. De hulpdiensten moesten de deur van de woning in een flat intrappen om binnen te komen. Het gezin was bekend bij de jeugdzorg in Solingen, dat een zusterstad van Gouda is. Volgens de gemeente was nooit sprake geweest van gevaar voor de kinderen

De zes kinderen van het gezin stammen van drie vaders. Die zijn geen verdachten in de zaak.



Mother kills her 5 children in Germany but they're concerned about what her background is. FFShttps://t.co/fwgqarAizs — ©️AussieYazzie 🇳🇿🇹🇷😷 (@AussieYazz) September 4, 2020