Filmfan gaat voor wereldrecord bioscoopbezoeken: ‘Tenet’ 120 keer kijken

Een Canadese cinefiel mikt op een Guinness World Record door de nieuwe kaskraker Tenet 120 keer te gaan bekijken op het witte doek. Eergisteren zat hij al op zeventien.

„I love this movie! Deze film is awesome en amazing!” Zelfs na de zeventiende keer blijft Craig Sharpe enthousiast. Gelukkig ook maar, want hij moet er nog 103 keer naar toe, al zal hij het (nog) niet als ‘moeten’ zien.

Zes dagen per week

De 47-jarige Craig uit het Canadese Winnipeg begon op 26 augustus aan zijn wereldrecordpoging: het verbreken van meeste bioscoopbezoeken aan een en dezelfde film. In de praktijk betekent dat zes dagen per week en naar meerdere voorstellingen in verschillende bioscopen per dag. So far so good, en als je zo vaak gaat, ga je op hele andere dingen letten, merkt hij. Zo heeft hij de laatste keer zelfs geteld hoeveel actiescènes er precies waren. „Maar ik zal het niet spoilen, hoor”, vertelt hij in een video die hij postte op zijn Facebook.

Hij praat in de camera, met mondkap op, in een bijna lege zaal. „Ik zit hier met zeven mensen ofzo.” Bang om iets van de film te missen, terwijl hij aan het vloggen is, is hij niet. Hij heeft de film tenslotte al gezien.

Bohemian Rapsody



Het record staat nu op naam van de Australische Joanne Connor. De film die zij 108 keer bezocht, was inderdaad wel een film om nog eens te zien, al zou 107 keer zelfs de grootste fan toch wel een beetje gaan tegenstaan. Maar zo niet Joanne, die Bohemian Rapsody 108 keer keek.

Tenet

Craig Sharpe koos de film met de palindroom-titel ‘Tenet’ voor zijn recordpoging, omdat hij een grote fan is van regisseur Christopher Nolan. „Ik hou van zijn scenario’s en zijn gebruik van visuele effecten. Ook bewonder ik het feit dat hij zoveel waarde hecht aan de bioscoopervaring”, vertelde hij aan CBC Radio.



De ambitieuze Canadees gaat er helemaal voor: hij wil het record verbeteren in 30 dagen. „De regels van Guinness zijn dat de wereldrecordpoging geldt zolang de film loopt, en het is alleen geldig bij de eerste release van de film in kwestie”, lichtte hij toen in Winnipeg Free Press, want zijn recordpoging is niet bepaald onopgemerkt gebleven. „Vanaf het moment dat de film te downloaden of te koop is, stopt de recordpoging.”



Aftiteling

Volgens de regels moet Sharpe ook telkens de hele rit uitzitten en ja, dat is ínclusief de aftiteling. 2 uur en 31 minuten dus, wat neerkomt op 18.120 minuten, in de bioscoopstiel. Hij brengt verslag uit van zijn kijkervaringen op Facebook, waar hij soms ook live gaat.