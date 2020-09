Politieblunder: PTSS-gegevens ruim honderd politiemedewerkers ‘op straat’

Soms heb je van die groepsmails waarvan de geadresseerden graag anoniem voor de anderen wensen te blijven. Dan zet je dus de mailadressen in de BCC (blind copy). Maar soms gaat dat weleens fout, zoals bij een medewerker van de politie Oost-Brabant. En dan niet met een mail over een (online) vrijmibo, maar over iets veel gevoeligers.

Een fout bij het verzenden van een e-mail heeft er vanmorgen voor gezorgd dat meer dan honderd politiemedewerkers en oud-politiemedewerkers nu van elkaar weten dat ze de diagnose PTSS hebben. Dat blijkt uit een mailwisseling die Omroep Brabant in handen kreeg.



Medewerkers werden in de mail uitgenodigd voor een ‘contactdag’ voor collega’s met een posttraumatische stressstoornis. De uitnodiging werd verstuurd door een casemanager van het meldpunt PTSS binnen de politie. De medewerker zette alle namen en e-mailadressen van de collega’s in de gewone adresbalk van de email, in plaats van verborgen in de BCC.

Foutje Kort daarna realiseerde die medewerker zich de fout en trok de mail in. Daarnaast werd een extra mail gestuurd waarin de fout is erkend en excuses worden gemaakt aan alle geadresseerden.

Maar zoals een van de genodigden laat weten: „Als ik naar zo’n contactdag toe zou gaan, dan weet ik dat ik collega’s of oud-collega’s tegenkom. Dan kies ik daarvoor. Maar ik ga nooit. Want ik wil niet dat mensen van me weten dat ik PTSS heb. Ik schaam me ervoor.”

Niet met opzet De politie erkent dat de fout is gemaakt. „Een e-mail over een bijeenkomst over PTSS voor een beperkte groep collega’s en voormalige collega’s, is vrijdagochtend per abuis op een verkeerde manier verzonden.” In plaats van dat de mail – zoals te doen gebruikelijk – als BCC (oorspronkelijk blind carbon copy) werd verstuurd, waren de geadresseerden opgenomen in het reguliere adresveld. De adressen waren daardoor voor de ontvangers te zien. „Wij betreuren dat dit is gebeurd. Het gaat om een pijnlijke, menselijke vergissing zonder enige sprake van kwade opzet. De vergissing is direct gemeld. We volgen daarvoor de geldende procedures. Verder wordt bekeken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. ”

De een moet er hard om lachen, „ik kom niet meer bij!”, een ander vindt het zeer kwalijk. „Dit is geen blunder meer, dit is serieus.” Weer een ander heeft er drie dezelfde ‘woorden’ voor. „Oh oh oh.”



Ja, vervelend, dat gebeurt nou eenmaal, relativeert iemand. „Wat veel erger is: het is blijkbaar een taboe om PTSS te hebben.” En dan is er ook iemand die meteen PVV’ers Geert Wilders en Lilian Helder in het bericht tagt.

