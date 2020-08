Verbazingwekkende foto van zwembadfeest Wuhan gaat viraal

Duizenden mensen vlak bij elkaar in een gigantisch zwembad. Het is een beeld wat we in de huidige coronatijd niet snel verwachten. Toch gebeurt het en het verbazingwekkende is dat dit plaatsvond in Wuhan, de plek waar het virus ooit uitbrak.

Hoewel 2020 steeds meer bekend begint te staan als het coronatijdperk. Lijkt in Wuhan dit even van de baan. Op een groot muziekfestival dobberen grote groepen feestgangers op opblaasbare zwemartikelen rond. Op het Wuhan Maya Beach Waterpark werd dit opmerkelijke evenement vastgelegd. En ja, dit beeld gaat nu viraal. De BBC schrijft erover.

Van spookstad naar normaal

In december 2019 begint het wereldwijd beruchte coronavirus in de hoofdstad Wuhan van de Chinese provincie Hubei. In januari 2020 ondergaat de stad de eerste Covid-19 lockdown ter wereld. Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners, verandert in een spookstad. In april wordt de lockdown opgeheven en zijn er volgens berichtgeving geen coronagevallen meer in Wuhan of de provincie Hubei geweest.

Daarna maakt Wuhan een terugkeer naar het ‘normale’ leven, maar wel met social distancing en mondkapjes. Scholen heropenen, bedrijven pakken de draad weer op en het openbaar vervoer rijdt weer door de stad.

Echter komen in mei zes nieuwe coronagevallen aan het licht. Daarna volgt een ambitieus plan om de hele bevolking te testen en daarmee een tweede uitbraak te voorkomen. In juni heropenen ook de avondmarkten. Deze markten staan bekend om de de grote hoeveelheid stalletjes in smalle straten. Ook bioscopen, parken, bibliotheken en musea pakken de draad vervolgens in juli weer op.

Bezoekersaantallen

Opvallend is dat Wuhan, waar de afgelopen periode de strengste lockdown en quarantaine maatregelen golden, weer terug bij ‘normaal’ lijkt te zijn. En daarvan is de foto van feestende Chinezen tijdens het HOHA Water Electrical Musical Festival dit weekend het bewijs. Er werden zelfs toeristen uitgenodigd voor het waterspektakel om het bezoekersaantal op te krikken.

Het waterpark ligt op attractiepark Wuhan Happy Valley dat op 25 juni haar deuren heropende. Volgens de directie van het park nemen de bezoekersaantallen sinds augustus toe. Die aantallen staan momenteel op 15.000 bezoekers per weekend. Dat is ongeveer de helft van de gebruikelijke hoeveelheid.

Verbaasde reacties

Op social media gonst het momenteel verbaasde reacties op het beeldmateriaal. Ondanks dat geldt momenteel geen verbod op grote bijeenkomsten in Wuhan en aan het waterpark zou toestemming zijn verleend.

Wereldwijd broeit het coronavirus verder en zijn er 21 miljoen coronagevallen geconstateerd.

