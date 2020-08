Amerikaan maakt geweer dat mondmaskers op mensen kan schieten

Er zijn nog altijd mensen die weigeren om een mondmasker te dragen op plekken waar dat wel verplicht is. De Amerikaan Allen Pan heeft daar (een typisch Amerikaanse) oplossing voor gevonden: hij creëerde een geweer dat geen kogels, maar maskers kan afschieten.

Pan is afgestudeerd in Electric Engineering en maakt graag niet bestaande dingen realistisch. Zo creëerde hij eerder al een brandend lichtzwaard, en nu dus een wapen waarmee je mondkapjes op mensen kan schieten.

Hij gebruikte hiervoor onder meer auto-onderdelen en gewichten die hij aan de touwtjes van het mondmasker vastmaakte. Als dat niet zou werken, zit er nog dubbelzijdig tape aan de binnenkant van het mondkapje zodat deze aan het gezicht van het doelwit zou blijven vastkleven.

„We zitten nog wel een tijdje opgescheept met het coronavirus, dus ook met mensen die de coronamaatregelen aan hun laars lappen”, zegt Pan. „Er zijn bijvoorbeeld nog steeds mensen die weigeren om een mondmasker te dragen. Dat vind ik vervelend.”

In het filmpje hieronder zie je hoe hij het wapen op zichzelf uittest, met succes! „Now let’s shoot some people”, klinkt het triomfantelijk.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K

— Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020