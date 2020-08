Vanavond opnieuw persconferentie over coronavirus

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verschijnen vanavond weer achter hun welbekende ‘persconferentie-desk’. Om 19.00 uur start namelijk opnieuw een persconferentie over het coronavirus.

Vanavond zullen er extra maatregelen worden afgekondigd, zowel landelijke als regionale. Zo komen er specifieke maatregelen voor Amsterdam, waar het aantal besmettingen oploopt en de teugels moeten worden aangetrokken. Om welke maatregelen het gaat, is nog niet bekend.

Amsterdam en Rotterdam

„We moeten wegblijven bij een nieuwe of een gedeeltelijke lockdown”, zei De Jonge gisteravond na overleg met de veiligheidsregio’s. Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen, omdat daarover nog een besluit moet worden genomen. Met de vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio’s is gesproken over de besmettingen en de regionale verschillen daarin. Zo hebben Amsterdam en Rotterdam meer coronabesmettingen. De Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben tijdens het overleg met de regio’s vooral gekeken naar de cijfers en naar wat nodig en mogelijk is.

Verschillende regio’s hebben aanvullende maatregelen nodig om het virus in te dammen. Amsterdam en Rotterdam lopen voorop om met een eigen ‘instrumentenkoffer’ te komen. Zo geldt op drukke plekken in beide steden al een mondkapjesplicht. Morgen doet de rechter uitspraak of zo’n plicht wel rechtsgeldig is of niet.

Eenvoudiger

De veiligheidsregio’s samen hebben bij de ministers aangedrongen op een verplichte quarantaine van twee weken na terugkeer uit risicogebieden in het buitenland. Het duurt echter nog even voordat hier regels voor zijn gemaakt. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen hoopt dat het „zo snel mogelijk is te regelen”. De procedure is volgens hem nu veel te ingewikkeld en hierdoor lastig toe te passen. „Dat moet eenvoudiger. Als dat nog een paar weken duurt, dan is dat maar zo.”

De burgemeesters willen steekproefsgewijs kunnen controleren. 100 procent handhaven hoeft niet. De meeste mensen houden zich volgens Bruls aan de wet.

Volgens bronnen komt het kabinet dinsdag naar verwachting met een nieuwe beperking van groepsgroottes. Het maximum aantal mensen dat in het begin van de coronacrisis gold, is in de zomer losgelaten, als zij maar wel 1,5 meter afstand houden. Maar omdat mensen nu vooral in de privésfeer besmet raken, door feestjes, barbecues en andere bijeenkomsten, overweegt het kabinet weer een beperking van de groottes.

Tweede persconferentie

Dit is de tweede conferentie in augustus. Daarvoor vond de laatste plaats op 24 juni. Twee weken geleden waren de heren wederom op televisie te zien, omdat het aantal coronabesmettingen opliep en premier Rutte zelfs sprak over een „gevaarlijke opmars”. De coronamaatregelen werden weer iets aangescherpt. Het werd verplicht je persoonsgegevens achter te later in de horeca, zodat mensen snel te bereiken zijn wanneer er besmettingen zijn. Ook moeten sindsdien musea, pretparken en horeca dicht voor maximaal 14 dagen als de GGD vaststelt dat er een bepaald aantal besmettingen is geweest.

