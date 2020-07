Zucht van coronaverlichting in Oostenrijk, mondkapje in Antwerpen verplicht

Het uitgebreide testprogramma in het toeristenoord St. Wolfgang in Oostenrijk, waar het coronavirus de kop weer heeft opgestoken, heeft vooralsnog weinig nieuwe besmettingsgevallen opgeleverd.

Het aantal steeg met vier tot 48. Dat hebben de autoriteiten in Linz gisteravond gemeld. Van ruim honderd afgenomen monsters moet het resultaat nog binnenkomen. In Oostenrijk waren en zijn er zorgen dat een tweede Ischgl zou ontstaan, de wintersportplaats waar eerder dit jaar een grote coronabrandhaard was.

Jonge werknemers toeristenbranche Oostenrijk

De meeste geïnfecteerden zijn jonge werknemers in de toeristenbranche, maar ook één vakantieganger is positief getest. De plotselinge uitbraak leidde onder meer tot snel contactonderzoek en de instelling van een avondklok om 23.00 uur. Inwoners, gasten en seizoensarbeiders werd verzocht binnen te blijven. Enkele verdachte bars, waar het virus mogelijk is verspreid onder de jongeren, werden vrijdag meteen uit voorzorg gesloten.

Ook werd er onmiddellijk een campagne gestart om de mensen te wijzen op de gevaren van COVID-19 en een oproep gedaan zich te laten testen. Vele honderden deden dat. St. Wolfgang, zeer afhankelijk van toerisme, hoopt toestanden zoals begin dit jaar in Ischgl te voorkomen. Dat ook bij Nederlanders populaire Oostenrijkse skioord was zoals gemeld een van de eerste corona-brandhaarden in Europa en kreeg veel kritiek over de gang van zaken.

Verplicht mondkapje mee in Antwerpen

Iedereen ouder dan 12 jaar moet vanaf vandaag in de gemeente Antwerpen een mondkapje meenemen. Burgemeester Bart De Wever zegt dat het mondkapje alleen voor het gezicht hoeft, als geen afstand kan worden bewaard. Hij wil geen „absurde beperkingen” opleggen met een algemene plicht het masker te dragen. Hij heeft naar eigen zeggen veel vragen over de verplichtingen die in het algemeen door de regering worden opgelegd over waar en wanneer mondkapjes moeten worden gebruikt. De instructies van hogerhand noemt hij voor „de metropool van 530.000 inwoners en het economische hart van Vlaanderen” (Antwerpen) op een aantal punten onlogisch en praktisch onuitvoerbaar.

De Wever roept de raad die over de coronamaatregelen gaat in België, de Nationale Veiligheidsraad, op eindelijk te komen met instructies die overheden in staat stelt „een duidelijk, uniform en logisch beleid” te voeren. Hij betitelde eerder de huidige aanpak als „een wildgroei” aan maatregelen. Vandaag komt de veiligheidsraad weer bijeen voor meer maatregelen, die later deze maandag bekendgemaakt worden.

België heeft in verhouding tot de meeste Europese landen relatief veel nieuwe besmettingen. In België zelf worden er in de regio Antwerpen de meeste nieuwe besmettingen vastgesteld. In de afgelopen week waren dat er ruim achthonderd, vijf keer meer dan de week daarvoor. Er gaan stemmen op om ‘het Lombardije van België’, de provincie Antwerpen, in quarantaine te plaatsen.

Hongkong verscherpt coronamaatregelen

Hongkong kondigt vandaag verdere beperkingen aan om een golf van nieuwe coronagevallen te beteugelen. Er komt een totaalverbod op dineren in restaurants en de inwoners zijn verplicht buitenshuis een mondkapje te dragen. De nieuwe regels worden vanaf woensdag van kracht, melden diverse media.

Dit is de eerste keer dat de stad dineren in restaurants volledig heeft verboden. De cijfers zijn er nog relatief laag. Sinds eind januari zijn in Hongkong meer dan 2600 mensen besmet geraakt, van wie er negentien zijn overleden.

Recordaantal coronabesmettingen in Australische staat

In de Australische staat Victoria zijn vandaag 532 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Sinds de uitbraak van het longvirus zijn in geen enkele staat in het land binnen een etmaal zoveel nieuwe infectiegevallen vastgesteld. Gisteren waren er nog 459 besmettingen in Victoria.

Er zijn zes nieuwe coronadoden, zei premier Daniel Andrews van Victoria tijdens een persconferentie. Gisteren registreerde Australië tien dagelijkse doden als gevolg van het longvirus, ook dat was een record.

De autoriteiten proberen een tweede ​golf te bedwingen nadat ongeveer 5 miljoen mensen in Melbourne meer dan twee weken geleden opnieuw in lockdown zijn gegaan. De sluiting van de op één na grootste stad van het land, die goed is voor ongeveer een kwart van het bruto binnenlands product, zou de eerste recessie van het land in bijna drie decennia kunnen verlengen.

De staat New South Wales meldde volgens de gezondheidsdienst van de staat in de afgelopen 24 uur nog eens 17 gevallen.

